Hasta 125 municipios se benefician del servicio de Transporte a la Demanda en el Señorío de Molina

GUADALAJARA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha este lunes el servicio de Transporte a la Demanda en el Señorío de Molina, una iniciativa que permitirá mejorar de forma significativa la movilidad en esta comarca y dar respuesta a una reivindicación histórica de sus vecinos y vecinas.

Así lo ha señalado la delegada de la Junta, Rosa María García, durante la presentación del servicio para informar de sus detalles a los y las cerca de 80 representantes municipales de los 125 municipios beneficiados.

"Hoy es un día importante para el Señorío de Molina, porque comienza a funcionar un servicio público que marca un antes y un después en la movilidad rural", ha afirmado la delegada, subrayando que se trata de "una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a la movilidad con independencia del lugar de residencia".

Durante su intervención, y según informa el Gobierno regional, la delegada ha agradecido la presencia del presidente de la Diputación provincial, José Luis Vega, y ha destacado "el papel fundamental de la Institución provincial en la puesta en marcha de este servicio, ya que sin su colaboración y financiación este proyecto no sería posible y trabajamos juntos para mejorar la calidad de vida en todos nuestros pueblos".

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha subrayado que la puesta en marcha de este servicio supone "un gran paso" para la comarca de Molina de Aragón, ya que "va a cambiar el día a día de muchas personas, al permitir que cualquier vecino, viva donde viva, pueda desplazarse para acudir a consultas médicas, centros educativos, realizar gestiones administrativas o disfrutar del ocio, mejorando así la calidad de vida, especialmente de las personas mayores y jóvenes".

PRECEDENTES EXITOSOS EN LA SIERRA NORTE

El Transporte a la Demanda en el Señorío de Molina cuenta con una inversión superior a 529.000 euros, financiados por el Gobierno regional, con la aportación de un millón de euros por parte de la Diputación que ha consignado esta cantidad en sus presupuestos 2026 para la puesta en marcha e implementación de este servicio en toda la provincia.

"Vamos a poner todos los medios económicos que estén a nuestro alcance para que este transporte llegue a todos y cada uno de los rincones de la provincia de Guadalajara. Creemos firmemente que garantizar la movilidad es garantizar igualdad de oportunidades y calidad de vida para nuestros pueblos", ha afirmado el presidente de la Diputación.

Asimismo, José Luis Vega ha recordado que este proyecto comenzó en la Sierra Norte, hoy llega a Molina de Aragón y, en poco tiempo, estará también en La Alcarria.

"No son proyectos fáciles; son complejos, novedosos y requieren tiempo de ejecución, pero los vecinos de la comarca, especialmente quienes tienen mayores dificultades para desplazarse, van a poder disfrutar de este servicio", ha indicado.

En este sentido, la delegada de la Junta ha incidido en que fue Guadalajara la primera provincia de España que en 2023 implantó un sistema de transporte interurbano a la demanda en zonas rurales, comenzando por la Sierra Norte, donde desde su puesta en funcionamiento se han expedido casi 30.000 billetes para cubrir 80 municipios y con una demanda creciente.

"Los datos nos han demostrado que fue una decisión acertada; hoy es un modelo que funciona y por ello el Gobierno regional continúa ampliando y extendiendo este sistema a otras zonas rurales de Castilla-La Mancha", ha señalado.

UN SERVICIO ACCESIBLE Y ASEQUIBLE

El servicio funciona mediante un sistema flexible y sin horarios ni itinerarios rígidos. Las personas usuarias solo deben reservar con antelación indicando origen, destino y franja horaria, disponiendo al día siguiente de un transporte que cubre trayectos no atendidos por las líneas regulares.

"Este transporte no sustituye a las líneas existentes, sino que las complementa, llegando donde antes no se llegaba por transporte público", ha aclarado la delegada.

El billete tendrá un precio mínimo de 1,50 euros y contará con bonificaciones del 50% para menores de 30 años, mayores de 65, personas con discapacidad y familias numerosas.

Pensando especialmente en las personas mayores, el sistema podrá utilizarse tanto a través de una aplicación móvil, que entrará en funcionamiento en breve, como por teléfono, llamando al 949 44 10 04, donde se prestará atención personalizada.

Como ha explicado la delegada, el servicio se prestará en un amplio horario de lunes a viernes, con una flota moderna y adaptada de siete vehículos más uno de reserva, con siete conductores y capacidad para recorrer más de 257.000 kilómetros al año, atendiendo a 125 municipios desde las bases de Molina de Aragón, Alcolea del Pinar y Villanueva de Alcorón.

La delegada se ha dirigido a alcaldes y alcaldesas de los municipios beneficiados, recordando que se trata de "un servicio que el Gobierno de Castilla-La Mancha pone a disposición de los ayuntamientos sin ningún coste para los consistorios, sin trámites complejos y con una única finalidad: apoyar a los municipios y mejorar la calidad de vida de quienes viven en ellos".

Para concluir, Rosa María García, ha animado a la ciudadanía del Señorío de Molina a utilizar el servicio porque "los servicios públicos que se usan son los que se consolidan y se mantienen en el tiempo".