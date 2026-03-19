El 15% de turismo en municipios de la Ruta de la Pasión Calatrava el pasado año fue de origen internacional, según Junta

La Ruta de la Pasión Calatrava estrena su imagen promocional. - JCCM

CIUDAD REAL, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ruta de la Pasión Calatrava ha estrenado este jueves su imagen promocional para este año con la mirada puesta en su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un objetivo que cuenta ya con el informe favorable del Gobierno de Castilla-La Mancha para relanzar una celebración que el pasado año atrajo a miles de visitantes coincidiendo con la Semana Santa a los municipios integrados en la Ruta, el 15% de ellos además de origen internacional.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la presentación del cartel de la Ruta de la Pasión Calatrava para este año, donde ha anunciado además que uno de los municipios integrados en la misma, Almagro, se sumará, junto con Villanueva de los Infantes y Alcázar de San Juan, a las localidades reconocidas como Municipios Turísticos en Castilla-La Mancha tras el próximo Consejo Regional de Turismo.

La consejera ha asistido, en Calzada de Calatrava, a la presentación del cartel promocional de la Ruta de la Pasión Calatrava para este año y ha remarcado el apoyo del Ejecutivo autonómico a su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, después de su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 2007 y de alcanzar la categoría nacional en el año 2016, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya hemos emitido el informe favorable a la declaración de la Ruta de la Pasión Calatrava como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que será más que merecido por su singularidad", ha indicado la consejera, haciendo referencia a aspectos característicos de la celebración "como su gastronomía, con la base del aceite de oliva de la zona; la artesanía de la mantilla de blonda o el encaje de bolillos; y con actos como el Caracol de Los Armaos, la Sentencia, la Caída, los Encuentros y el Prendimiento", entre otros.

Ha remarcado que, además, tiene la singularidad de que es la única Semana Santa que obtendrá este reconocimiento con un carácter comarcal, sumándose a las 87 Fiestas de Interés Turístico Internacional que hay en España y las 6 que hay en Castilla-La Mancha.

La Ruta de la Pasión Calatrava, ha explicado Patricia Franco, tiene un gran impacto en el turismo. De hecho, en el mes de abril del año pasado, que coincidió plenamente con la celebración de la Semana Santa, la provincia de Ciudad Real fue la segunda de todo el país con mayor crecimiento en la llegada de viajeros en turismo rural, y la quinta en dinamismo en el número de pernoctaciones en toda España en ese mes. "Además, en abril del año pasado, los municipios integrados en la Ruta de la Pasión Calatrava recibieron casi 11.000 turistas, y más de 1.600 de ellos fueron de origen internacional, prácticamente el 15%", ha señalado.

Además, la consejera ha recordado que uno de los municipios de la Ruta, Pozuelo de Calatrava, cuenta ya con el reconocimiento de Municipio Turístico en la región, siendo una de las 16 localidades que cuentan con esta declaración por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

"A Pozuelo de Calatrava, y a Valdepeñas y Campo de Criptana, se van a sumar tres nuevos Municipios Turísticos en la provincia de Ciudad Real cuando celebremos el próximo Consejo Regional de Turismo, que aprobará esta declaración para Almagro, también en la Ruta de la Pasión Calatrava; Villanueva de los Infantes y Alcázar de San Juan", ha anunciado Patricia Franco.