Celebra que Picazo busque "consenso"

Publicado 17/04/2019 13:30:37 CET

No descarta que Podemos se quede fuera: "Entrando en el Gobierno te puedes evaporar si no corres más que el presidente"

TALAVERA DE LA REINA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado que la candidata de Cs a presidir la Comunidad Autónoma, Carmen Picazo, busque "consensos" desde su posición política, al tiempo que se ha mostrado confiado de poder entenderse con el presidente del PP, Paco Núñez, a quien le ha augurado un puesto como "líder de la oposición".

A preguntas de los asistentes durante un desayuno informativo organizado por Encastillalamancha.es, García-Page ha dicho sobre la candidata naranja que parte de un discurso de "no ganar" las elecciones, lo cual considera "un acto de sinceridad". Al tiempo, ha exhibido que en Castilla-La Mancha, el PSOE no pone "cordones sanitarios" a Ciudadanos como sí ha hecho Albert Rivera con Pedro Sánchez.

También ha sido preguntado por su vicepresidente segundo y líder de Podemos, José García Molina, con quien ha dicho que quizá no pueda entenderse, ya que no descarta que no consiga escaño y desaparezca del Parlamento.

"Tendrá problemas para sacar escaño y yo no puedo hacer nada por ayudarle. Yo voy a pedir el voto para mí", ha bromeado.

En este punto, ha insistido en que Podemos "lo va a tener complicado", tras lo que ha indicado que "hay gente que por entrar en el Gobierno lo tiene todo hecho, pero se puede evaporar, porque hay que correr más que el presidente".