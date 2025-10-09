Las 27 obras de la muestra 'Arte a dos manos: mujeres y salud mental' se podrá ver en Toledo hasta el 24 de octubre

Las Cortes acogen una exposición centrada en la salud mental y las mujeres. - CORTES

Bellido anuncia trabajos con UNICEF sobre un foro de salud mental en niños y jóvenes

TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha acogen desde este jueves y hasta el 24 de octubre la muestra itinerante 'Arte a dos manos: mujeres y salud mental' en el hall de entrada del edificio de Grupos Parlamentarios en las Cortes regionales en Toledo.

La exposición está enmarcada dentro del Día Internacional de la Salud Mental que se conmemora este viernes, 10 de octubre.

Es un proyecto de arte colaborativo que consta de 27 obras y en el que han participado artistas de reconocido prestigio junto con personas usuarias del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Cuenca, que es quien organiza dicho proyecto, ha informado el Parlamento regional en nota de prensa.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha destacado durante su inauguración que la salud mental "es todavía uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad en Occidente".

De hecho, ha recalcado que los datos son preocupantes, "donde una de cada tres personas en España tiene algún tipo de problema relacionado con la salud mental", como recoge, recientemente, el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud.

Una cifra que se torna más importante entre mujeres, que acaparan cerca del 65% de los casos, ha mencionado.

FORO EN PRIMAVERA

El presidente del Parlamento regional ha anunciado que las Cortes trabajan junto con UNICEF, dentro del Pacto por la Infancia, "en la puesta en marcha de un Foro sobre salud mental en niños y jóvenes que esperamos se celebre durante la primavera próxima".

Bellido, que ha recorrido la exposición junto a su organizadora, Beatriz Víllora y otros miembros de la Mesa y la Cámara, ha puesto en valor el proyecto que "nos permite hacer una reivindicación sobre la salud mental, estigmatizada socialmente y de utilización para orillar a mujeres en la Historia".

Por ello --proseguía el Presidente-- "desde las Cortes, que estamos sensibilizados, queremos apoyarlo".

El proyecto 'Arte a dos manos' tiene el objetivo común de crear, artistas y usuarias, arte sobre maniquíes de mujer, compartiendo ideas, experiencias y habilidades en un espacio de arte comunitario.

Cada una de las obras son un diálogo muy profundo entre dos personas, donde "el arte ha demostrado todo su poder, para reconfigurar roles sociales y para transformar las realidades de estas personas".

Se podrá visitar en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas.