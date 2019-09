El 27,9% califica la actuación del Gobierno regional como buena y el 14,9% mala

Actualizado 12/09/2019 15:21:23 CET

TOLEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 27,9% de los encuestados en el estudio postelectoral de las elecciones autonómicas y municipales de 2019 publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) califican la actuación del Gobierno regional como buena en estos últimos cuatro años, mientras que el 45,3% la consideran regular y el 14,9% mala.

Así se desprende del citado estudio, que detalla además que el 0,2% de los 444 encuestados ven la gestión del Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page como muy buena en la última legislatura, mientras que el 3,2% la tacha de muy mala, el 7,7% no sabe y el 0,9% no ha contestado a la cuestión.

Por materias, la labor del Gobierno autonómico en la educación es vista como muy buena por el 0,7%, buena por el 24,3%, regular por el 33,6%, mala por el 18,9% y muy mala por el 3,8%, mientras que el 17,3% no sabe y el 1,4% no contesta.

En cuanto a la sanidad, la gestión de la Junta se considera como muy buena por el 0,9% de los encuestados, buena por el 23%, regular por el 34,2%, mala por el 25,5% y muy mala por el 6,8%. De su lado, el 22,1% declaró que no sabía calificar el trabajo del Gobierno y el 1,4 no contestó.

En lo referente a la vivienda, las políticas del Ejecutivo castellanomanchego han sido vistas como muy buenas por el 0,5% de la muestra, buenas por el 16,4%, regulares por el 33,8%, malas por el 21,6% y muy malas por el 4,1%, mientras que el 22,1% no sabe y el 1,6% no contesta.

Por su parte, la seguridad ciudadana es uno de los apartados que mejor han valorado los encuestados, ya que el 0,9% consideraba la labor del Ejecutivo como muy buena y el 26,6% como buena, mientras que el 33,1% la ve regular, el 19,6% la considera mala y el 4,5% muy mala. El 13,3% no sabe y el 2% no contesta.

De su lado, las políticas en materia de protección al medio ambiente en los últimos cuatro años son calificadas de muy buenas por el 0,9%, de buenas por el 23,4%, de regulares por el 28,4%, de malas por el 23,6% y de muy malas por el 6,5%, mientras que el 15,5% no sabe y el 1,6% no contesta.

LAS INFRAESTRUCTURAS, APARTADO MEJOR VALORADO

Las infraestructuras son el apartado en el que el Gobierno autonómico ha recibido mayor porcentaje de valoraciones positivas, ya que el 0,5% cree que la labor ha sido muy buena y el 28,6% buena. Por contra, el 29,1% la califica de regular, el 19,8% de mala y el 5,2% de muy mala. El 15,3% no sabe y el 1,6% no contesta.

A continuación, las políticas sociales han tenido el calificativo de muy buenas por el 1,1% de la muestra, de buenas por el 20,5%, regulares por el 32,7%, malas por el 22,1% y muy malas por el 4,5%. El 17,8% no sabe y el 1,4% no contesta.

Finalmente, la creación de empleo y la inmigración son los dos apartados en el que el trabajo del Ejecutivo de García-Page recibe menos valoraciones positivas. En el primero de los aspectos la gestión se ve como muy buena por el 0,2% y buena por el 17,8%, mientras que el 28,3% la tacha de regular, el 29,5% de mala y el 9,7 de muy mala, restando un 12,2% de encuestados que no saben y un 1,4% que no contesta. Por su parte, la política migratoria es tildada de muy buena por el 0,2%, buena por el 17,8%, regular por el 30,2%, mala por el 22,7% y muy mala por el 7,7%. El 19,4% no sabe y el 2% no contesta.

EL 14,4% CREE QUE OTRO GOBIERNO LO HARÍA MEJOR Y EL 21,8% QUE LO HARÍA PEOR

Finalmente, preguntados por su opinión en caso de que otro partido político hubiera ostentado el Gobierno de Castilla-La Mancha, el 14,4% de la muestra de encuestados cree que otro Ejecutivo hubiera tenido una mejor actuación, mientras que el 36,5% cree que lo hubiera hecho igual y el 21,8% que habría sido peor. El 25,9% no sabe y el 1,4% no contesta.