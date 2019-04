Muñoz espera ser el primer diputado de Cs por Cuenca para poner voz a la provincia

Actualizado 23/04/2019 9:15:26 CET

CUENCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Cuenca, José Luis Muñoz, ha esperado ser el primer diputado nacional del partido por la provincia con el fin de ponerle voz en el congreso, una tarea que ha afirmado que hará "con toda la ilusión y ganas".

En declaraciones a Europa Press, Muñoz ha indicado sobre el resultado electoral de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril que los ciudadanos "son inteligentes" y serán los que decidan". "Venimos a plantear una alternativa nueva, somos personas de la sociedad civil que venimos con la intención de trabajar duro por los ciudadanos", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que por primera vez en Cuenca se da la posibilidad de romper el bipartidismo. "Entendemos que va a haber un diputado de Cs por Cuenca por primera vez en la democracia", ha señalado el candidato del partido naranja por la provincia conquense.

Respecto a cómo pueden afectar estas elecciones generales a las autonómicas y municipales del 26 de mayo, Muñoz ha manifestado que el ciudadano va a mostrar su intención de voto, destacando que en las municipales los candidatos son "muy importantes", sobre todo en los municipios pequeños.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA LA PROVINCIA

Bajo su punto de vista, el principal problema de la provincia de Cuenca es la despoblación, que afecta también a las provincia de Teruel y Soria, y cuya principal consecuencia, según ha destacado, es que la gente joven se va porque no hay trabajo.

En este sentido, ha apuntado que lo primero que va a plantear Ciudadanos es un plan nacional contra la despoblación en el que se incluyen medidas concretas como la rebaja del IRPF, la desaparición del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, una tarifa plana para autónomas, implantar las telecomunicaciones vía Internet y medidas para que las empresas se puedan instalar y la población se fije en los municipios pequeños.

A la despoblación Muñoz ha unido el problema de las infraestructuras, ya que las que se han hecho "no son las adecuadas" y no han conectado Madrid con el Levante, además de que parten la provincia "por la mitad". Además, ha lamentado que el tren convencional no se explote "como debería" y que la estación del AVE de Cuenca esté a uno s 7 u 8 kilómetros de la ciudad, no siendo esta "su mejor ubicación".

También se ha manifestado el candidato de Cs sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas, para señalar que será la ley la que tenga que marcar cómo se hacen las cosas y los técnicos los que tengan que decir cuál es la ubicación correcta.

"Estamos a favor del medio ambiente pero tenemos que ser prudentes y los técnicos tienen que decidir si finalmente se puede hacer o no se puede hacer", ha indicado, para agregar que una vez que esto ocurra se debe respetar a las administraciones para cumplir que esas instalaciones sean un estándar, cumplan con los requisitos que se les piden y, a partir de ahí, ver si supone o no un impacto.

Finalmente, y en clave nacional, Muñoz ha señalado como partido de centro Ciudadanos quiere hacer "cosas positivas por el país". "Todo aquello que haya que hacer que sea positivo para España y que lo plantee el partido que sea se va a apoyar", ha argumentado.

"Entonces, que se vaya a pactar con independentistas o se vayan a plantear unas posiciones que vayan a dar al traste con nuestra nación, no podemos estar de acuerdo. Por eso, en el panorama que se plantea, con muchas opciones políticas, se da la condición de que va a haber una política de pactos y pactaremos con aquel que haga cosas positivas por España", ha zanjado.