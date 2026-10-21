La A-31 recupera el tráfico normal tras permanecer cerrada en dirección Alicante por el accidente de un camión

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico ha quedado completamente reestablecido en la A-31 tras permanecer cerrado durante varias horas en la mañana de este miércoles desde el kilómetro 112 en sentido Alicante, a causa del accidente de un camión ocurrido en la madrugada.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, la circulación ha vuelto a la normalidad tras abrise el carril derecho sobre las 13.44 horas de este miércoles.

El aviso del suceso tuvo lugar sobre las 4.01 horas. La salida de vía del camión interrumpió el tráfico, habilitándose un desvío alternativo a través de la AB-301 y la CM-3261.

La Guardia Civil estableció un operativo, haciendo que los vehículos tomen la salida 112 por la AB-301 para reincorporarse nuevamente a la A-31 desde la CM-3261 en el kilómetro 125.

El conductor del camión, un hombre de 37 años, fue el único afectado por el accidente, requiriéndose la asistencia de una ambulancia de soporte vital básico al lugar de los hechos al presentar dolor en la mano.