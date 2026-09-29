Hasta 32 protectoras de animales estarán en la II Feria Nacional de Adopciones de Albacete los días 24 y 25 de octubre

Presentación de la Feria Nacional de Adopciones. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 protectoras de animales se darán cita en el Recinto Ferial de la IFAB los próximos 24 y 25 de octubre en la II Feria Nacional de Adopciones 'Pet Friendly'.

En la presentación de esta nueva edición se han dado cita el impulsor del proyecto y de Zooasis, Juan Manuel Jimeno; La concejala de Medio Ambiente y Turismo, Rosa González de la Aleja; Jorge Utiel, de 23Talent, y el diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, destacando que tras el éxisto de la primera convocatoria, la actual amplía su duración y su programación.

El promotor del evento y propietario del refugio de animales Zooasis ha agradecido al Ayuntamiento de Albacete y a la Diputación Provincial su colaboración para hacer posible la celebración de esta segunda edición, al tiempo que ha confiado en alcanzar "los mismos o mejores datos" que en la primera convocatoria.

Jimeno ha recordado que en la pasada edición se recaudaron 15.000 euros para las protectoras participantes, una aportación que, según ha señalado, "les vino de lujo", teniendo en cuenta que, además de las adopciones, estas entidades afrontan importantes gastos, especialmente de carácter veterinario.

El responsable de organización del evento y de la agencia 23 Talent, de su lado, ha destacado que la Feria no es solamente un lugar donde poder adoptar perros, sino que ofrece una amplia programación de actividades dirigida a todos los públicos y especialmente a las familias, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El diputado provincial de Medio Ambiente ha felicitado a Zooasis y, especialmente, a Juan Manuel Jimeno, por una iniciativa que en 2025 reunió a más de 5.000 visitantes, el 65% de ellos procedentes de fuera de la geografía albacetense, impulsando más de 100 adopciones, al tiempo que contribuyó a dar visibilidad al trabajo de estas entidades.

En este sentido, ha subrayado que esta Feria es mucho más que un espacio para impulsar las adopciones, ya que constituye una plataforma para sensibilizar a la ciudadanía sobre el abandono animal, fomentar la tenencia responsable y reconocer la labor que desarrollan las organizaciones dedicadas al rescate, la recuperación y la búsqueda de hogares para los animales.

La institución provincial, además de respaldar la Feria, estará presente a través de Emperrados, su Centro Provincial de Recogida de Perros, un servicio con más de 20 años de trayectoria "garantizando el bienestar animal" y prestando apoyo a los ayuntamientos de la provincia, como ha destacado Gómez, quien también ha subrayado la labor que se lleva a cabo a través de este recurso, poniendo el foco en la importancia de concienciar a la ciudadanía.

Según ha informado la Diputación, Emperrados recoge una media de entre 15 y 20 perros al mes y da en adopción entre 10 y 15 también en ese periodo, "principalmente a protectoras", señalando "que todavía queda mucho trabajo por hacer", aunque ha explicado que las cifras de adopciones están experimentando un ligero incremento.

TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES

La concejala de Medio Ambiente y Turismo ha puesto en valor la importancia de evitar el abandono y fomentar la tenencia responsable de animales domésticos a través de esta feria en la que colaboran Ayuntamiento y Diputación, que busca el fomento de la adopción responsable, la búsqueda de hogares adecuados para animales que necesitan una segunda oportunidad y el apoyo y la visibilidad al trabajo que desarrollan las protectoras de animales de todo el país.

Rosa González de la Aleja ha destacado también la voluntad de crear durante este fin de semana "un entorno familiar, educativo y comprometido con la protección y el bienestar animal", animando a la ciudadanía a visitar la II Feria Nacional de Adopciones y a adoptar, que también supone una oportunidad para seguir proyectando la imagen de Albacete.

DOS JORNADAS DE ACTIVIDADES

La II Feria Nacional de Adopciones abrirá sus puertas el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, de 11.00 a 21.00 horas, con ampliación hasta las 23.00 horas el sábado, y ofrecerá una programación dirigida a todos los públicos, con propuestas educativas, deportivas, divulgativas y de convivencia.

Entre las principales novedades destaca la I Marcha Canina Corre con tu pana, una prueba de tres kilómetros, apta para todos los públicos y que podrá realizarse corriendo o caminando, con o sin perro. Tendrá lugar el domingo 25 de octubre, a las 17.00 horas, en el barrio de Imaginalia, y su recaudación se destinará a las protectoras participantes.

La programación incluirá también exhibiciones de la Unidad Canina Ala 14 de la Base Aérea de Albacete y de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil, un desfile de adopción, talleres de yoga canino y de concienciación infantil, concursos, actividades participativas y el famoso podcast 'Vaya Vaina', además de espacios gastronómicos y áreas de convivencia para los animales asistentes.

La Feria contará igualmente con la presencia de creadores de contenido y divulgadores, que participarán en diferentes actividades, y con una tómbola solidaria destinada a recaudar fondos para las protectoras.

La entrada tendrá un precio de cuatro euros por día y seis euros para las dos jornadas, con venta anticipada y en el propio recinto, y las personas inscritas en la marcha canina tendrán acceso gratuito a la Feria el domingo.