El 32,5% de los jóvenes castellanomanchegos entre los 15 y 21 años edad quiere ser emprendedor y crear su propia empresa

Archivo - Jóvenes en la final del Young Business Talent. - YOUNG BUSINESS TALENT - Archivo

TOLEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El modelo laboral está cambiando entre los jóvenes: trabajar en una empresa por cuenta ajena pierde atractivo y el emprendimiento se consolida como la primera opción profesional entre los jóvenes castellanomanchegos de entre 15 y 21 años, según se desprende del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes' sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles, elaborado por ABANCA y Praxis MMT.

Según el estudio, el 32,5% de los jóvenes castellanomanchegos quiere emprender y crear su propia empresa, frente a solo un 12,8% que aspira a ser empleado por cuenta ajena. Por su parte, el 23% optaría por ser funcionario y un 31,7% reconoce que todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro.

Unos datos que van en línea con la media arrojada a nivel nacional donde el 34,5% de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5% que se inclina por ser asalariado.

"La cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho. Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena. Hoy en día la situación es diferente", analiza analiza el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', Nuño Nogués.

Asimismo, señala que los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, "el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento. Todo ello influye en este cambio de mentalidad: de trabajar en una empresa a ser sus propios jefes emprendiendo. Hacen lo que les gusta, y trabajan para ellos".

Entre las razones por las que los jóvenes castellanomanchegos eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación es por dedicarse a aquello que realmente les gusta (34,8%), seguido de ser su propio jefe (32,4%), y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina (21,9%).

No obstante, los jóvenes son conscientes de la dificultad: el 75% de los jóvenes considera que tener éxito emprendiendo es difícil o muy difícil. Sus sectores preferidos para emprender son los relacionados con el deporte, el comercio y el tecnológico.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta son: que les ofrecieran estabilidad en el empleo (42%), poder tener un salario más alto (38,7%), y que hubiera un ambiente de trabajo agradable (38,2%). Para los jóvenes ser empleado en una empresa actualmente "no les aporta ventajas".

"Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad", añade el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

PESIMISTAS CON EL FUTURO LABORAL

La Generación Z castellanomanchega se muestra pesimista con el futuro laboral y es la segunda comunidad más negativa de toda España. El 49,3% cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años. El 27,2% piensa que la situación seguirá igual y un 23,4% opina que el empleo irá mejor. Unos datos por encima de la media nacional donde el 44,2% de los jóvenes españoles cree que el empleo irá a peor en los siguientes años.

"Su opinión responde en parte a factores como la inestabilidad internacional y las previsiones sobre los efectos de la Inteligencia Artificial a futuro en el empleo; pero, sobre todo, a lo que ven a su alrededor, la actual situación laboral en España que muestra cifras de desempleo juvenil muy altas, por encima del resto de Europa, e insuficientes políticas para mejorar su situación a futuro", explica Nogués.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 67% de los jóvenes castellanomanchegos confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios. "Tienen una buena opinión de sí mismos, dato positivo, pero habría que matizar. Una cosa es obtener un empleo a corto plazo, y otra distinta es que éste sea de calidad. Si un tercio de los jóvenes quieren emprender, posiblemente consideren que a corto plazo es la mejor forma de garantizarse un empleo de calidad", añade Nogués.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo los de Castilla-La Mancha destacan: el interés y las ganas de trabajar (61%), la experiencia (53%), los conocimientos (47,5%) y tener un buen nivel de idiomas (40%).

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 60% de los jóvenes castellanomanchegos lo tiene claro y emigraría. A nivel nacional, el dato es ligeramente superior, pues el 64% de los jóvenes españoles se marcharía fuera.

Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años: siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82% de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

El porcentaje está disminuyendo "pero sigue siendo alto en una economía desarrollada. Las nuevas generaciones van dando más importancia al equilibrio entre bienestar personal y una carrera profesional, y parte de ese bienestar viene dado por su entorno, amigos, parejas y familiares, y su forma de vida, que lógicamente se verían afectados si emigraran", observa el director del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes'.

Entre las razones por las que los castellanomanchegos se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva (41%), seguida de tener un mejor salario (30%), por la falta de oportunidades en España (18%) y para aprender idiomas (8%). Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos (26%), Alemania (19%), seguido de Reino Unido (12%) e Italia (8%).

MEJOR PREPARADOS QUE SUS PADRES

Según los datos del 'XI Informe Young Business Talents: La visión de los jóvenes', el 53% de los castellanomanchegos cree que su generación está más preparada que la de sus padres, dato en línea con la media nacional (54%), aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años.

Respecto a la relación de los jóvenes castellanomanchegos y sus compañeros de clase con los profesores, el 90% de los jóvenes opina que los profesores están bien tratados, mientras que el 5,7% considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 4,2% piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

La universidad sigue siendo la opción preferida Estudiar una carrera es la opción preferida entre los jóvenes castellanomanchegos para continuar cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional.

Por otro lado, el informe recoge que siete de cada diez jóvenes castellanomanchegos creen que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 24% ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.