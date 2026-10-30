Hasta 39 personas permanecen ingresadas en los hospitales castellanomanchegos

Archivo - Hospital de Toledo. - CCOO - Archivo

TOLEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta 39 personas, que resultaron heridas el pasado miércoles tras el choque de trenes registrado en la localidad toledana de Urda, permanecen aún ingresadas en los hospitales castellanomanchegos --tres menos que ayer-- después de que dos hayan sido trasladadas a Madrid y una, que permanecía en el Hospital de Manzanares, recibiese el alta.

Así lo confirman fuentes del Gobierno regional, que informan de que ya se han contabilizado 71 altas médicas.

De las 39 personas ingresadas, 17 permanecen en Unidades de Cuidado Intensivo y otras 22 en cama convencional.

En cuanto al reparto por hospitales, el de Albacete contabiliza una persona herida, ingresada en UCI; el de Alcázar de San Juan, nueve --tres en UCI y seis en cama--; el de Ciudad Real ocho --cinco en UCI y tres en cama-- y el de Toledo, 21 --de ellas ocho en UCI y trece en cama--.