Los cuatro heridos más críticos tras el siniestro de Urda mejoran, según portavoz del Gobierno C-LM

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda. - Diego Radamés - Europa Press

TOLEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha avanzado que los cuatro heridos más graves que permanecen en hospitales de la región tras el siniestro ferroviario de Urda han evolucionado positivamente.

En una entrevista con Televisión Española recogida por Europa Press, Padilla ha apuntado que su situación "ha mejorado" y hay "cierta esperanza de que puedan salir todos adelante" pese a su "situación delicada".

Ha pedido igualmente seguir siendo prudente ante la posibilidad de que haya más restos humanos en los vagones y ha pedido tener "mucho cuidado" con las informaciones en una situación "tan delicada".

También ha recordado que, según los datos conocidos a última hora de la tarde de este jueves, hasta cinco fallecidos han sido identificados y, aunque las pruebas "van siendo lentas", a lo largo del día se llamará a más familias "para que puedan venir a ver los resultados".

Los datos de heridos permanecen en medio centenar de personas ingresadas, quince de ellas en la UCI; y un total de 60 ya han sido dadas de alta.