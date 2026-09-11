Los 44 ayuntamientos del Circuito Provincial de Carreras Populares de Diputación Albacete reciben placas conmemorativas

Placa conmemorativa del XXV Aniversario del Circuito Provincial de Carreras Populares. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El estand de la Diputación de Albacete en el Recinto Ferial ha sido el escenario elegido este viernes para celebrar el XXV Aniversario del Circuito Provincial de Carreras Populares y entregar una placa conmemorativa a cada uno de los 44 ayuntamientos que componen la edición de este año.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Santi Cabañero; el diputado de Deportes, Daniel Sancha; el alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera, y la que fuera diputada de Deportes el año del inicio del Circuito, Carmen Navalón. Todo ello, conducido por Miguel Yeste, periodista y speaker de las carreras populares.

"Escuchar es la mejor palabra para iniciar un proyecto. Y yo sabía que ese proyecto, con el entusiasmo que me mostraban, iba a tener éxito. Eso nos ha traído hasta aquí", ha afirmado Carmen Navalón, quien ha recordado que en 2001 comenzó el Circuito Provincial.

Lo hizo con 6 pruebas un 19 de mayo, en Almansa, en un Circuito Provincial en el que además estaban Albacete, Madrigueras, Villamalea, Caudete y Hellín, los seis municipios que cuentan con carreras más antiguas que el propio Circuito Provincial, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Santi Cabañero ha recalcado que "el Circuito está por encima de colores políticos, de instituciones, porque lo hacemos entre toda la provincia. Cuando se habla del Circuito lo que se ve es a nuestros pueblos, porque es un Circuito que nació en las calles y eso hace que tengamos, y siempre lo decimos, el mejor circuito de carreras populares de España".

UN AÑO DE RÉCORD

En este sentido, el presidente de la Diputación ha puesto en valor algunos datos de lo que va a ser un circuito histórico, con 504.000 participantes hasta la fecha y, en este 2026, con 33.000 personas, por lo que superaremos los 40.000 por primera vez en la historia, batiendo el récord, teniendo en cuenta las once pruebas que quedan esta temporada.

Cabañero ha resaltado que se ha superado más del 28% de participación femenina, muy cerca ya del 30%, algo impensable hace 25 años, cuando el circuito arrancó con apenas un 5% de mujeres. A eso ha contribuido, ha dicho el presidente, la implantación de las ludotecas en las carreras, por las que han pasado más de 1.000 niños y que ha permitido la conciliación y la democratización del Circuito.

En primicia, Santi Cabañero ha anunciado el regalo que se entregará en la Gala de Clausura del Circuito Provincial, que será un abrigo con detalles muy significativos.

Por su parte, Dani Sancha ha repasado algunas de las actividades que aún quedan por delante en la recta final de esta temporada, como el homenaje a los clubes que se celebrará en Aguas Nuevas, la presentación de un libro conmemorativo de los 25 años del Circuito, un documental que se está grabando, una Social Run junto con el Albacete Balompié, una Christmas Party Run en la prueba de Navas de Jorquera y la Gala de Clausura con la actuación del grupo The Gafapastas.

Con 842 pruebas celebradas desde que se inició la primera edición del Circuito Provincial, "las carreras nos permiten ver cada fin de semana a nuestra segunda familia", ha indicado Juan Carlos Talavera que, además de alcalde de Madrigueras, es corredor habitual desde hace años. Talavera ha señalado que "los corredores somos turistas deportivos y, sin ellos, los pueblos tendemos a desaparecer".

UNA PLACA COMO RECUERDO

Durante el acto se ha hecho entrega a los ayuntamientos de una placa conmemorativa de su participación en el Circuito Provincial de Carreras Populares. Una placa, ha indicado Dani Sancha, para que "el Circuito deje huella en cada uno de los pueblos", instándoles a colocarla en las calles, en la ubicación habitual de la salida o meta de cada una de las carreras.

Las 45 pruebas del Circuito Provincial tienen como sedes a un total de 44 localidades, pues Albacete acoge dos pruebas, la 10K y la Media Maratón. Así, uno a uno, los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas fueron recogiendo sus respectivas placas conmemorativas: Villalgordo del Júcar, El Bonillo, Balazote, Elche de la Sierra, Villarrobledo, Molinicos, Pétrola, Higueruela, Casas Ibáñez, Madrigueras, Fuentealbilla, Abengibre, La Roda, Montealegre del Castillo, Barrax, Valdeganga, Caudete, Almansa, Albacete, Alpera, Nerpio, Tobarra, San Pedro, Fuente-Álamo, Férez, Cenizate, Mahora, Casas de Lázaro, Villamalea, Tarazona de La Mancha, Minaya, El Salobral, La Gineta, Ossa de Montiel, Chinchilla de Montearagón, Pozo Cañada, Yeste, Hoya Gonzalo, Socovos, Aguas Nuevas, Hellín, Liétor, Alcaraz y Navas de Jorquera.