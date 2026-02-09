El 44% de los proyectos de investigación convocados por la Junta están liderados por mujeres

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la UCLM - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 44 por ciento de los proyectos de investigación convocados por el Gobierno de Castilla-La Mancha están liderados por mujeres, lo que supone superar en cuatro puntos el compromiso adquirido de incrementar el liderazgo de mujeres en estas iniciativas financiadas por el Ejecutivo autonómico.

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha participado junto a la delegada para Políticas de Igualdad en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), María Encarnación Gil, en el acto institucional del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en Institución académica.

Una actividad a la que han asistido 120 alumnos de los IES 'Sefarad' y 'María Pacheco' de la ciudad de Toledo, y que tiene como objetivo visibilizar el papel de la mujer en el ámbito científico e impulsar las vocaciones científicas entre las más jóvenes, ha informado la Junta en nota de prensa.

Pastor ha explicado que el compromiso de la legislatura era que el número de mujeres al frente de proyectos de investigación se incrementara hasta el 40% y ha avanzado que en 2026 habrá 103 proyectos de investigación, procedentes de las dos últimas convocatorias, que estarán desarrollándose liderados por mujeres en Castilla-La Mancha.

Actualmente, tal y como ha indicado el consejero, más de 4.000 investigadores componen ya el ecosistema regional de I+D, siendo un 43 por ciento mujeres. El nuevo Plan regional de investigación prevé incrementar este número en un 15 por ciento llegando hasta las 2.000 investigadoras en Castilla-La Mancha.

Además, ha avanzado que el nuevo Plan regional de investigación va a llevar a cabo más de 400 actividades de comunicación y divulgación con el objetivo de incremente "considerablemente" el porcentaje de la población que considera que existe cultura de innovación.

Para finalizar, ha reiterado que la conmemoración de este día fomenta la igualdad de oportunidades, inspira a más chicas a implicarse en la ciencia y contribuye a reducir la brecha de género en los ámbitos STEM. Además, pone en valor que la creatividad, el talento y las ideas de las mujeres y las niñas son esenciales para el progreso científico y tecnológico.

PONER EN VALOR A MUJERES CIENTÍFICAS

De su lado, la delegada para Políticas de Igualdad en la UCLM ha apuntado que con la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se quiere poner en valor de las mujeres científicas y tecnólogas, "que han abierto camino a otras mujeres, niñas y jóvenes en la ciencia y la investigación".

También se pretende poner en valor su aportación en todos estos años, darles visibilidad y animar a las niñas y jóvenes a que continúen con este camino de la investigación en la ciencia, "que tanta falta hace".

"Se ha avanzado pero sí que notamos que hay ciertas titulaciones, como las ingenierías o la arquitectura, en las que aún el porcentaje de chicos es mucho más elevado que las chicas", ha manifestado, para añadir que, por contra, hay carreras, como las de Ciencias de la Salud, en las que hay una proporción de mujeres "más importante".

En esta jornada, en la que se han presentado diferentes proyectos de investigación, han participado también investigadores e investigadoras de todas las ramas de conocimiento como Marta Guadamillas, Óscar López, Fabiola Martínez, Luis Alegre y Lidia Sanchís.