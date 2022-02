El 50% de los nuevos cánceres detectados al año en C-LM tienen origen en el puesto de trabajo, según UGT

TOLEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT lamenta la falta de reconocimiento del cáncer con origen en el puesto de trabajo, ya que de los más de 12.000 nuevos casos de cáncer que se detectan al año en Castilla-La Mancha, "alrededor de 650 tienen su origen en el puesto de trabajo".

En el Día Mundial contra el Cáncer que se celebra este viernes4 de febrero, UGT Castilla-La Mancha pide medidas más contundentes y políticas más eficaces para hacer frente al cáncer de origen laboral.

El secretario de Salud Laboral de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de la región, Javier Flores, denuncia, además, la falta de reconocimiento de los cánceres laborales, "una realidad que permanece oculta y que afecta a muchos más trabajadores y trabajadoras de los diagnosticados oficialmente".

El sindicato calcula que, de los más de 12.000 nuevos casos de cáncer que se detectan al año en Castilla-La Mancha, alrededor de 650 tienen su origen en el puesto de trabajo, "un dato este último que contrasta con los escasos casos que vienen reflejando las estadísticas oficiales en los últimos años --no más de cinco en la región--.

A nivel nacional, "en 2021 tan solo se declararon 51 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos (de las cuales 46 entre hombres y 5 en mujeres), siendo 25 debidas al amianto". "El cáncer laboral tiene un alto coste, tanto para las personas trabajadoras que lo padecen como para sus familias, y también para la sociedad en su conjunto. Si el cáncer no se reconoce como profesional, la persona trabajadora enferma no tiene derecho a la prestación correspondiente", ha informado UGT en nota de prensa.

Añade Flores que "lo más preocupante es que, si no se identifica el cáncer como de origen profesional, es como si no existiera a los ojos de la prevención de riesgos laborales, por lo que el riesgo seguirá presente en el centro de trabajo ya que no se activa el mecanismo de la gestión preventiva, pudiendo desencadenar más cánceres entre el resto de personas trabajadoras de esa empresa".

Además de la creación del Fondo de Compensación de Víctimas del Amianto --el amianto es la principal causa de mortalidad por cáncer laboral y representa entre el 55 y el 85% de los casos de cáncer de pulmón desarrollados en el trabajo--, UGT Castilla- La Mancha exige la puesta en marcha, en el ámbito sanitario, de protocolos de detección de origen del cáncer en aquellos casos sospechosos de proceder del puesto de trabajo.

Otra propuesta de UGT para evitar la infradeclaración de los cánceres de origen laboral es la revisión de los criterios para declarar una enfermedad como profesional, estableciendo el trabajo como causa prevalente y no como causa exclusiva, "como sucede ahor"a.

"Los de pulmón, vejiga urinaria, cavidad nasal, hígado, mesotelioma, leucemia, linfoma y cánceres de piel no melanocíticos son los cánceres laborales más habituales. Todos ellos tienen su origen en la exposición a determinados factores".

A este respecto, Javier Flores lamenta que haya multitud de centros de trabajo que utilizan y manipulan productos químicos cancerígenos a cuyos trabajadores y trabajadoras "no se les hace un seguimiento específico de su salud por parte de los servicios de prevención y de las mutuas, rompiéndose así la cadena de causas".

El sindicato también apuesta por la realización de la evaluación de riesgos laborales, la adaptación de medidas preventivas, formación e información preventiva y una correcta vigilancia de la salud.

Igualmente considera fundamental reforzar la Inspección de Trabajo para así garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas.