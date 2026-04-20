Hasta 79 localidades de Albacete reciben apoyo a proyectos de recuperación y rehabilitación patrimonial de Diputación

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, y el vicepresidente, Fran Valera. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha resuelto la Convocatoria a las Entidades Locales para la Rehabilitación del Patrimonio Histórico correspondiente a 2026, aprobando un total de 79 proyectos a lo largo y ancho de la geografía albacetense con una inyección económica de 499.948,64 euros.

El programa ya ha destinado cerca de 2 millones de euros en más de 300 actuaciones de conservación y consolidación en toda la provincia en apenas cuatro años, tal y como ha recordado la Diputación en nota de prensa.

Han sido los propios ayuntamientos quienes han decidido qué elementos de su legado requerían intervenciones de urgencia, logrando una financiación de la Diputación de hasta el 80% del coste de cada obra, con un máximo de 10.000 euros por proyecto.

Entre los 79 proyectos que acaban de recibir la 'luz verde' destacan intervenciones de enorme diversidad. Se ha concedido el máximo de 10.000 euros a iniciativas de gran envergadura como la estabilización de la ladera del Castillo de Almansa, el mantenimiento del Ayuntamiento de Peñas de San Pedro, la restauración urgente de la motilla del Acequión en Albacete capital o la museización del Museo del Tambor de Tobarra.

Junto a ellas, se recuperarán bienes de gran valor cultural, arqueológico y etnográfico en decenas de pueblos, como el trampantojo de la Iglesia de Isso en Hellín (9.000 euros), el Molino de Viento en Pozo Cañada (9.000 euros), los antiguos lavaderos de Alcalá del Júcar (7.500 euros), el puente romano sobre el río Valdemembra en Tarazona de la Mancha (8.000 euros), o las Reales Fábricas de Riópar (10.000 euros).

La Diputación de Albacete ha establecido el pago anticipado del 100% a las entidades beneficiarias. De este modo, se facilita la ejecución de unas obras que cumplen con un triple objetivo fundamental para el territorio: preservar la identidad cultural transmitiéndola a las futuras generaciones, generar empleo de forma directa e indirecta en los pueblos, y potenciar el turismo de interior apostando por un valor añadido y diferencial.