Abascal visita Guadalajara este sábado para trasladar sus propuestas en un acto público en el auditorio Pedro Díaz

Archivo - El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal. - VOX - Archivo

GUADALAJARA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, protagonizará este sábado, 7 de noviembre, un gran acto público en Guadalajara con motivo de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

El encuentro tendrá lugar a las 12.00 horas en el Auditorio Pedro Díaz de la capital, situado en la calle La Tajera, s/n, y la entrada será libre hasta completar aforo, según ha informado el partido en nota de prensa.

Abascal estará acompañado por el candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Guadalajara, Ángel López Maraver, que vuelve a encabezar la candidatura de la formación tras haber representado a la provincia en el Congreso durante las dos últimas legislaturas.

Durante el encuentro, el presidente nacional trasladará las principales propuestas de Vox de cara a la próxima cita electoral.

La presencia de Santiago Abascal en Guadalajara se ha convertido en una constante desde 2019. El 11 de octubre de aquel año acudió al Teatro Auditorio Buero Vallejo, cuyas 1.003 localidades resultaron insuficientes y dejaron a varios centenares de personas fuera del recinto, a las que tuvo que dirigirse con un megáfono.

En mayo de 2023 también visitó la plaza de Santo Domingo durante las elecciones municipales y autonómicas y, apenas dos meses después, regresó al Auditorio Pedro Díaz con motivo de las generales del 23 de julio.

También participó en la precampaña de las elecciones europeas de 2024, protagonizando junto a Jorge Buxadé un acto público en las inmediaciones de la capilla Luis de Lucena.

Con su regreso este sábado, Abascal volverá a encontrarse con los guadalajareños en una nueva cita electoral, dando continuidad a una trayectoria de actos públicos que Vox mantiene en la provincia desde hace siete años.