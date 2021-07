Abengózar llama "sinvergüenza" a Rodríguez tras insinuar "veladamente" que los socialistas son "unos ladrones"

El diputado 'popular' acaba expulsado, la portavoz del PP afea la conducta a Bellido y éste asume la crítica y pide disculpas

TOLEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer punto en el orden del día del pleno parlamentario que acoge este jueves la Cámara castellanomanchega ha vivido un intercambio de acusaciones entre el diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez y la socialista Ana Isabel Abengózar, y mientras el primero acusaba veladamente de ladrones al PSOE, la segunda tomaba la palabra para llamarle directamente "sinvergüenza", acusación que ha retirado ante las críticas 'populares'.

Ha sido durante la celebración del debate de la nueva de Ley del Juego de Castilla-La Mancha. "Es usted un sinvergüenza y le voy a explicar por qué", ha dicho Abengózar desde la tribuna de oradores, lo que ha motivado el enfado de la bancada 'popular', que ha tenido que ser llamada al orden en varias ocasiones, amenazando incluso con la expulsión a algunos de sus diputados.

Tras el visible enfado de los diputados del PP, Abengózar ha hecho alusión a una intervención previa de Miguel Ángel Rodríguez, y, citando textualmente, ha recordado su insinuación de que los socialistas son unos "ladrones".

"Dicen que nos llevamos a pachas el dinero de las sanciones --a los locales de juego-- y ha dicho que la Consejería de Hacienda gobernada por los socialistas tendríamos que ponerla en Sierra Morena, como si nosotros fuéramos los del trabuco, cuando son ustedes los dueños del trabuco. Usted nos ha llamado ladrones en dos ocasiones, sin utilizar el término, pero dando rodeos", ha criticado Abengózar, quien en todo caso ha retirado la palabra "sinvergüenza".

RODRÍGUEZ, EXPULSADO

Miguel Ángel Rodríguez ha acabado expulsado del pleno tras ser llamado al orden tres veces por el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Rodríguez.

Por este motivo, la portavoz parlamentaria de la bancada del PP, Lola Merino, ha pedido la palabra para acusar al presiente del Parlamento, Pablo Bellido, de no conocer el Reglamento y de expulsar al diputado tras llamarle al orden dos veces, y no tres como está establecido.

"Dice el reglamento que los oradores serán llamados al orden cuando profieran palabras ofensivas a la Cámara o a sus miembros, y hemos presenciado cómo una oradora ha ofendido directamente a nuestro portavoz. Es la oradora quien ofende y hay que llamarle la atención, y sin embargo la Presidencia de esta Cámara ha llamado al orden al ofendido, y en dos ocasiones, no en tres, para ser luego expulsado", ha afeado Merino.

BELLIDO PIDE DISCULPAS

Pablo Bellido ha replicado a la portavoz del PP para explicar que su intención al llamar al orden a Miguel Ángel Rodríguez era "permitir que la oradora" explicara por qué llamaba sinvergüenza al parlamentario ciudadrealeño, tras lo que tenía previsto reprobarla y pedir que retirara la ofensa.

En ese momento, según su relato, "el señor Rodríguez ha intentado interrumpir permanentemente, sin esperar a la retirada de las palabras", y tras decirle en dos ocasiones que permitiese a Abengózar hablar, "ha golpeado desde el escaño la madera". "Y me ha parecido oportuno relajar los términos, le he pedido que saliese del salón de plenos en vista de que se estaba alterando más de la cuenta".

Con todo, ha pedido perdón. "Si no he estado fino, pido disculpas. No abrimos más debate. Asumo la crítica y el reproche del PP", ha rematado, dando continuidad al orden del día.

CS APROVECHA LA OCASIÓN

El diputado de Cs David Muñoz Zapata ha utilizado esta bronca para pedir "disculpas" como representante público por la escena.

"Pedimos disculpas por los insultos y palabras malsonantes. Desde luego, nosotros que somos representantes de la sociedad, no creo que con estos comportamientos representemos a la sociedad. Pido disculpas a los ciudadanos de a pie que nos estén viendo", ha señalado.

