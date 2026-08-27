Abierta la convocatoria de los premios Broches Gastronómicos del Medio Rural 2026 de la Academia de Gastronomía de C-LM

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TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha informado sobre la apertura de la convocatoria de los reconocimiento Broches Gastronómicos del Medio Rural 2026 efectuada por la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha.

Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves, estos reconocimientos tienen como objetivo dar a conocer las obras maestras de la gastronomía del medio rural con especial incidencia en los restaurantes situados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación.

Las candidaturas podrán ser presentadas por cualquier miembro de la Academia o por el propio restaurante que desee ser acreedor del Broche Gastronómico del Medio Rural. Se remitirán a la institución mediante correo postal a calle Recoletos número 1, 45001 Toledo, o bien por correo electrónico a la dirección: secretaria@academiagastronomiaclm.com.

El plazo de presentación de candidaturas será de dos meses contados de fecha a fecha desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el DOCM.

El premio consistirá en una pieza realizada en cerámica, siguiendo las técnicas artesanales tradicionales de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, cuya forma es la de un puchero tradicional; una placa de cerámica con el logotipo del Broche Gastronómico del medio Rural para colocar en la puerta del establecimiento galardonado; un diploma acreditativo, así como la inclusión del restaurante en la red de restaurantes Broches Gastronómicos del Medio Rural creada por la Academia para difundir la gastronomía rural regional.