Abierto hasta el 16 de febrero el plazo para presentar candidaturas a los Premios 8M del Ayuntamiento de Ciudad Real

CIUDAD REAL 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de la concejalía de Igualdad, ha convocado los Premios 8M 2026, bajo las denominaciones 'Empoderamiento y Liderazgo' y 'Talento Emergente', con el objetivo de reconocer, visibilizar y poner en valor el talento femenino del municipio. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 16 de febrero, inclusive.

Según informa el Consistorio, el Premio Empoderamiento y Liderazgo está dirigido a mujeres con una trayectoria destacada en los ámbitos social, cultural, profesional, económico o comunitario, que se hayan convertido en referentes y hayan contribuido de forma significativa al empoderamiento de otras mujeres.

Por su parte, el Premio Talento Emergente se dirige a jóvenes de entre 16 y 30 años que destaquen por su talento, iniciativa, creatividad o por el desarrollo de proyectos innovadores.

Las candidaturas podrán ser presentadas por las propias interesadas, así como por asociaciones, entidades, colegios profesionales o cualquier persona o entidad que considere que una mujer es merecedora de este reconocimiento.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 16 de febrero de 2026, inclusive. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Real, o de manera presencial en la concejalía de Igualdad, situada en la Avenida del Ferrocarril, número 16.

La concejal de Igualdad, María José Escobedo, ha destacado que estos premios "buscan reconocer a mujeres que, desde distintos ámbitos, están contribuyendo de manera decisiva a construir una Ciudad Real más igualitaria, diversa y justa".

En este sentido, ha subrayado la importancia de "seguir generando referentes femeninos que inspiren a las niñas y jóvenes y que muestren que el talento y el liderazgo no tienen género".

"Estos premios son una herramienta más para avanzar en igualdad real y para reconocer públicamente el talento femenino que tenemos en Ciudad Real", ha concluido.