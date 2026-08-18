Abierto hasta el 28 de agosto el proceso participativo de la futura Ley de Información Geográfica de Castilla-La Mancha

El proceso de participación ciudadana sobre el Anteproyecto de Ley de Información Geográfica de Castilla-La Mancha continúa abierto hasta el próximo 28 de agosto. - JCCM

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proceso de participación ciudadana sobre el Anteproyecto de Ley de Información Geográfica de Castilla-La Mancha continúa abierto hasta el próximo 28 de agosto. Las aportaciones pueden realizarse a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Fomento anima a la ciudadanía, entidades locales, organizaciones profesionales, universidades y empresas a participar en este proceso, aportando propuestas y sugerencias que contribuyan a mejorar un texto legal llamado a convertirse en la principal norma regional sobre información geográfica y conocimiento del territorio.

El director del Centro Cartográfico y secretario general de la Consejería de Fomento, Daniel Corredor ha destacado que esta iniciativa permitirá dotar a la región de un marco legal para organizar, coordinar y compartir mejor la información sobre el territorio que producen las administraciones públicas.

Asimismo, Corredor ha explicado que aunque a menudo pasa desapercibida, la información geográfica forma parte de muchas decisiones que afectan a la vida diaria de la ciudadanía, ya que se utiliza para planificar nuevas carreteras, localizar equipamientos públicos, diseñar rutas de transporte, gestionar emergencias, proteger espacios naturales, delimitar términos municipales o elaborar mapas de riesgo frente a inundaciones e incendios forestales.

Según señala el Gobierno regional en nota de prensa, la futura ley supondrá una mejora de la calidad, coordinación y disponibilidad de toda esa información y su objetivo es que las distintas administraciones públicas compartan mejor los datos que generan, eviten duplicidades y trabajen con una información homogénea y actualizada sobre el territorio de Castilla-La Mancha.

"Para la ciudadanía, esto se traduce en beneficios concretos, ya que una mejor información geográfica que permite tomar decisiones públicas más eficaces, facilita la transparencia sobre actuaciones que afectan al territorio y mejora el acceso a datos públicos que pueden ser utilizados por empresas, universidades, profesionales, asociaciones y particulares", ha destacado el director del Centro Cartográfico.

Entre las actuaciones previstas destacan la mejora de las delimitaciones territoriales, el desarrollo del nomenclátor geográfico regional, el fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla-La Mancha y la difusión de información geográfica pública de forma más accesible y reutilizable.