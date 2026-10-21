Abierto el carril izquierdo de la A-31 en sentido Alicante a su paso por Chinchilla cortado tras un accidente

Agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El carril izquierdo de la A-31, a la altura del kilómetro 116, ha quedado abierto en sentido Alicante, tras quedar cortado por el accidente de un camión ocurrido en la madrugada de este miércoles.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el carril derecho continúa cortado mientras se trabaja en la retirada del camión.

El aviso del suceso tuvo lugar sobre las 4.01 horas. La salida de vía del camión interrumpió el tráfico, habilitándose un desvío alternativo a través de la AB-301 y la CM-3261.

La Guardia Civil estableció un operativo, haciendo que los vehículos tomen la salida 112 por la AB-301 para reincorporarse nuevamente a la A-31 desde la CM-3261 en el kilómetro 125.

El conductor del camión, un hombre de 37 años, fue el único afectado por el accidente, requiriéndose la asistencia de una ambulancia de soporte vital básico al lugar de los hechos al presentar dolor en la mano.