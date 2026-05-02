Abierto el plazo para participar en el XIX Encuentro de Historiadores del Valle del Henares del mes de noviembre

Centro San José de Guadalajara. - ADRIAN LOEJ/DIPUTACIÓN

GUADALAJARA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La sala multiusos del Centro San José de Guadalajara acogerá, del 26 al 29 de noviembre, el XIX Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Diputación provincial de Guadalajara, la Institución de Estudios Complutenses y el Centro de Estudios Seguntinos con el objetivo de difundir el patrimonio histórico, cultural y social del valle del Henares como un espacio compartido de investigación e identidad más allá de los límites administrativos.

El encuentro se estructura como una tribuna abierta de participación científica, en la que cualquier persona interesada podrá presentar comunicaciones o investigaciones relacionadas con la temática del congreso, fomentando así el intercambio de conocimientos y la difusión de estudios sobre el territorio, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

El ámbito de estudio abarca las tierras, pueblos y pobladores de la cuenca del río Henares, desde su nacimiento en Horna (Guadalajara), hasta su desembocadura en Mejorada del Campo (Madrid), sin límites cronológicos.

Las líneas temáticas incluyen todas las etapas de la Historia: Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Disciplinas afines como la Historia del Arte, la Literatura, la Cultura Popular, así como sus Ciencias Auxiliares, Microambientales y Biodiversidad.

Las comunicaciones deberán ser inéditas, con una extensión máxima de 20 páginas en formato Word, empleando tipografía Times New Roman cuerpo 12, y podrán estar firmadas por un máximo de dos autores.

Durante la celebración del encuentro, los comunicantes dispondrán de un máximo de 15 minutos para la exposición oral de sus trabajos, que podrán acompañar con imágenes u otro material gráfico que consideren oportuno.

Las solicitudes de inscripción, tanto para comunicantes como para asistentes, deberán enviarse antes del 30 de septiembre de 2026 a la dirección de correo electrónico b.investigadores@dguadalajara.es. Para más información, los interesados pueden contactar en el teléfono 949 887 576.