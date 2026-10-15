La Abogacía descarta que la IA sustituya a los abogados, pero alerta de una profesión "a dos velocidades"

CIUDAD REAL 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial no va a sustituir a los abogados, pero los profesionales y despachos que no aprendan a incorporarla a su trabajo corren el riesgo de quedarse atrás. Esa ha sido una de las principales reflexiones que ha dejado este jueves el acto de jura o promesa de nuevos letrados celebrado en el Colegio de Abogados de Ciudad Real.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Ángel José Cervantes, ha asegurado que la inteligencia artificial "ya está aquí" y ha defendido que su integración en los despachos será prácticamente obligada para poder competir y trabajar con mayor eficiencia.

"No quiero decir abogados de primera y de segunda, pero yo creo que nos hace más eficientes", ha señalado Cervantes, quien ha advertido de que aquellos profesionales que no se incorporen a esta transformación tecnológica pueden terminar trabajando "a dos velocidades".

A su juicio, las nuevas herramientas pueden resultar especialmente útiles para agilizar tiempos, facilitar la búsqueda de jurisprudencia y mejorar determinados procesos internos de los despachos, aunque ha rechazado que puedan sustituir el componente humano de la profesión.

"La inteligencia artificial es un algoritmo, no tiene inteligencia humana, no tiene empatía. Nosotros sí tenemos empatía, tenemos corazón y nos ponemos en la piel del cliente o del justiciable", ha explicado.

Cervantes ha puesto como ejemplo la intervención de un abogado en un proceso penal para sostener que no contempla que una máquina pueda sustituir al profesional ante un tribunal, aunque sí considera que la tecnología permitirá desarrollar de manera más rápida determinadas tareas previas.

El presidente de la Abogacía regional también ha llamado a no utilizar estas herramientas sin supervisión. Entre los riesgos ha citado la responsabilidad profesional del letrado, la ciberdelincuencia, la seguridad, la protección y tratamiento de datos y las denominadas "alucinaciones" de la inteligencia artificial.

En este sentido, ha recordado que ya se han producido casos de profesionales sancionados por no comprobar adecuadamente la información generada por estos sistemas. "Sí a la inteligencia, pero ojo con el uso", ha resumido Cervantes.

EL EXMINISTRO CATALÁ APADRINA A LA NUEVA PROMOCIÓN

La reflexión sobre la transformación tecnológica se ha producido durante el acto de incorporación de nuevos profesionales al Colegio de Abogados de Ciudad Real, que ha tenido como padrino al abogado y exministro de Justicia Rafael Catalá.

Catalá ha aprovechado la jornada para reivindicar la importancia de la formación permanente en una profesión que debe responder cada día a asuntos civiles, familiares, mercantiles, penales o administrativos cada vez más complejos.

El exministro ha destacado igualmente la relación de confianza que debe existir entre abogado y cliente, especialmente en ciudades y provincias donde la cercanía entre ambos es mayor.

"Han elegido seguramente una de las profesiones más bonitas del mundo", ha trasladado a quienes comienzan ahora su trayectoria profesional, destacando el papel de los abogados en la defensa de los derechos de los ciudadanos y del Estado de Derecho.

Durante el acto también han salido a relucir otras reivindicaciones de la profesión. El decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Cipriano Arteche, ha reclamado mejoras en el turno de oficio y la asistencia al detenido, mientras que tanto él como Cervantes han confiado en que pueda completarse el desarrollo de la pasarela al RETA para los mutualistas.

Una jornada en la que la Abogacía ha dado la bienvenida a sus nuevos profesionales mirando ya a un escenario en el que la tecnología tendrá cada vez más peso, aunque sin perder, han defendido, el componente humano que sustenta la relación entre abogado y cliente.