Abre sus puertas la 86 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas

CIUDAD REAL 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha inaugurado este domingo en el Centro Cultural La Confianza la 86 Exposición Internacional de Artes Plásticas, en la que la realista pintura 'Nube XIX', del japonés Teruhiro Ando, ha obtenido la Medalla de Oro del certamen, que cuenta con 73 obras de pintura y escultura seleccionadas que han sido expuestas y que se pueden contemplar hasta el próximo 3 de octubre.

Al acto han asistido la teniente de alcalde de Cultura, Vanessa Irla; el delegado de Educación, Cultura y Deportes, José Jesús Caro, y la diputada provincial María del Rocío Zarco.

El alcalde, Jesús Martín, ha manifestado que "es importante que, de cara a la sociedad, tan perturbada últimamente, instituciones gobernadas por diferentes ideologías se sienten en una mesa y se comprometan con un proyecto como la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, porque a estas alturas, después de un siglo, es obvio que la exposición es algo más que una convocatoria, es un proyecto de territorio y de apoyo a nuestra identidad".

En este sentido, ha agregado que "como alcalde espero que esta corporación no haya traicionado la emoción, el espíritu y el sueño de quienes hacen 86 años empezaron esta exposición y que hoy, y después los que vengan, no es que estemos obligadas a mantenerla es que estamos obligados a recordar a los que hicieron y a engrandecerla para el bien de nuestra identidad".

Teruhiro Ando, Medalla de Oro del certamen ha querido agradecer el reconocimiento y ha señalado sobre la obra, que le ha llevado a ganar la medalla de la exposición, que "este cuadro quería contar que vivimos en una sociedad en la que contaminamos todo, la naturaleza y nosotros mismos, y es una manera de buscar en la humanidad y naturaleza la mejor manera de convivir".

La pintura de Ando ha destacado entre las 298 obras presentadas este año por 235 artistas de 13 nacionalidades, con el voto del jurado por unanimidad. Junto a la Medalla de Oro, la 86 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas cuenta con el reconocido Rafael Canogar como artista invitado. Un escultor que ha puesto en valor la teniente de alcalde de Cultura, Vanessa Irla, recordando que es autor de la escultura 'Cabeza de hombre', que se puede ver en la rotonda de la Avenida del Sur dentro del museo al aire libre del que dispone Valdepeñas, "dando así identidad a un barrio como el de Virgen de la Cabeza".

FONDO DE ADQUISICIÓN

En relación al fondo de adquisición, de las obras presentadas el jurado decidió por unanimidad adquirir para la colección del Museo Municipal de Valdepeñas la pintura titulada 'Profecías de un desorden' de Santiago Talavera. También pasará a formar parte del fondo municipal la escultura 'Koré', de la que es autor Diego Peribáñez, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Del mismo modo, por delegación, el jurado seleccionó para la colección de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la pintura 'Sin título' de la que es autora David Calderón, así como la escultura denominada 'Hafiz' de Ángela Pareja. Por otro lado, la pintura 'Ser Savia/2023', de Lau Rodríguez, irá a parar a los fondos de la Diputación de Ciudad Real.

En esta edición se han incrementado la cuantía de los premios del certamen. En total se aportan 15.000 euros como premio de la exposición, así como 15.000 euros de fondo de adquisición por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, entre fondo de adquisición y mecenas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con 10.000 euros, la Diputación de Ciudad Real con 7.000 euros, Francisco Delgado Abogados con 3.000 euros, Tecnobit-Grupo Oesía con 3.000 euros, Fundación Globalcaja con 3.000 euros y Moisés Argudo con otros 3.000 euros.

Las obras adquiridas por el Consistorio van a formarán parte de los fondos de la pinacoteca municipal, donde también se encuentran otras valiosas obras de arte de autores tan reconocidos como Antonio López, Manuel López Villaseñor, Pancho Cossío, Agustín Redondela, Agustín Úbeda, Antonio Guijarro, Juan Barjola, Venancio Blanco, Santiago de Santiago, José Luis Sánchez, David Lechuga o Juan Manuel Castrillón, entre otros.