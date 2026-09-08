Abre sus puertas el Salón y Exposición de Cuchillería en Albacete reivindicando el "enorme" valor artesanal del sector

Inauguración institucional del Salón y Exposición de Cuchillería - DIPUTACION ALBACETE

ALBACETE 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cuchillería albaceteña ha vuelto a ocupar este martes uno de los espacios centrales de la Feria de Albacete con la inauguración institucional del Salón y Exposición de Cuchillería, donde el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha reivindicado el enorme valor económico, artesanal, cultural e identitario de un sector que la institución provincial viene respaldando de forma decidida y al que ha animado a apoyar también desde un gesto tan sencillo como adquirir una navaja albaceteña durante estos días.

Cabañero, que preside el Jurado del XLV Concurso de Cuchillería de Castilla-La Mancha, ha sido el encargado de hacer público el fallo de esta edición en un acto junto a la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; y el delegado de la Junta de Comunidades en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos, entre otros representantes institucionales y del sector.

Un momento especialmente significativo después de unos meses en los que la cuchillería albaceteña ha atravesado un periodo de incertidumbre ante las informaciones surgidas en torno a posibles cambios normativos. Una situación ante la que la Diputación ha mantenido desde el primer momento una posición activa de defensa del sector, de interlocución institucional y de acompañamiento a Aprecu.

"Éste ha sido un año complicado, en el que el sector ha vuelto a tener temores y ha vuelto a ganar, a ganarse el corazón de los españoles y españolas y, por supuesto, de la sociedad albacetense, que ha sido capaz de unirse para defender lo que es nuestra esencia, nuestra cultura, nuestro patrimonio y una parte de nuestra identidad, como es el sector de la cuchillería", ha señalado Cabañero.

El Salón, que permanecerá abierto hasta el próximo 17 de septiembre y acoge la exposición de las piezas presentadas al XLV Concurso de Cuchillería, cuyo fallo se ha dado a conocer durante el acto.

"VÍCULO HISTÓRICO"

La presidenta de Aprecu, María Pilar Jiménez, ha destacado, durante su intervención, el vínculo histórico existente entre la Feria y la cuchillería y ha recordado que el Salón se ha convertido en una de esas citas "que forman parte de la Feria de Albacete hasta el punto de que cuesta imaginarla sin ellas".

"Cada 8 de septiembre volvemos a encontrarnos aquí, en el corazón de nuestra Feria, para mostrar lo mejor de nuestra cuchillería", ha señalado Jiménez, quien ha incidido en que detrás de las piezas expuestas existe mucho más que acero: "Hay conocimiento. Hay oficio. Hay creatividad. Hay muchas horas de trabajo. Hay empresas y talleres. Hay generaciones que han transmitido lo que sabían a las siguientes".

Durante su intervención, la presidenta de Aprecu se ha referido también a los momentos de incertidumbre vividos por el sector durante este año y ha reiterado que la protección de la seguridad ciudadana debe ser compatible con la defensa de una actividad legal, responsable y profundamente arraigada en la provincia.

La presidenta ha agradecido el respaldo recibido por parte del Ayuntamiento de Albacete, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las Cortes regionales, organizaciones empresariales y sociales y representantes públicos de diferentes sensibilidades, además del apoyo prestado por los medios de comunicación.

Jiménez ha destacado que esta respuesta demuestra que "la cuchillería no pertenece únicamente a los cuchilleros. La cuchillería es patrimonio de todos los albaceteños". "Mientras haya unas manos dispuestas a aprender este oficio, unas empresas dispuestas a seguir innovando y una sociedad orgullosa de defender aquello que la identifica, la cuchillería de Albacete tendrá futuro", ha afirmado.

FALLO DEL CERTAMEN

La inauguración ha servido para dar a conocer el fallo del XLV Concurso de Cuchillería de Aprecu, un certamen que nació en 1981 y que alcanza este año su 45ª edición con el objetivo de reconocer la excelencia, preservar la tradición y estimular la innovación y el futuro del sector.

Se ha dado este año "un nuevo impulso al concurso con la incorporación de nuevos patrocinadores, un renovado espacio expositivo y una dotación global de 13.000 euros en premios".

Las diferentes modalidades permiten realizar un recorrido por prácticamente todas las vertientes de la cuchillería, desde la reproducción de navajas antiguas y la navaja clásica albaceteña hasta el diseño, la innovación, la forja, la cuchillería artística, la producción industrial y la creación de piezas originales.

Los galardones serán entregados el próximo 10 de septiembre, durante el tradicional Acto de Hermandad del Gremio Cuchillero.

Entre las modalidades del concurso, María Pilar Jiménez ha querido destacar especialmente el Premio Joven Cuchillero, dirigido a menores de 25 años y concebido para incentivar la participación de las nuevas generaciones y favorecer la continuidad del oficio.

"Podemos sentirnos muy orgullosos de nuestra historia, pero nuestra principal responsabilidad es conseguir que esa historia tenga futuro", ha afirmado.

La presidenta de Aprecu ha defendido la necesidad de que el conocimiento acumulado por los maestros cuchilleros pueda transmitirse a nuevas generaciones y ha señalado como retos del sector la incorporación de jóvenes, la competitividad empresarial, la innovación, el diseño y la apertura de nuevos mercados.