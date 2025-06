Accem se muestra preocupado por el incremento de comportamientos de racismo y pide políticas de integración

GUADALAJARA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Accem en Castilla-La Mancha, Braulio Carlés, ha lamentado que "el auge de discursos contra la acogida" esté generando cada día "más deshumanización y más odio" y se ha mostrado "muy preocupado" por el incremento de comportamientos de "rechazo y racismo", mientras ha insistido en la necesidad de establecer políticas que lleven a la integración, algo que "por desgracia, brilla por su ausencia".

Unas declaciones realizadas con motivo de la celebración, el próximo 20 de junio, de las personas refugiadas, fecha en torno a la cual se han organizado distintas actividades en las diferentes provincias de la región, una comunidad en la que Accem atendió el pasado año a 2.203 personas, de las cuales, 846 fueron mujeres y 1.357 hombres, procedentes principalmente de Venezuela, Mali y Colombia, mayoritariamente de entre 18 y 34 años. Por provincias, en Albacete Accem atendió a 399 personas, en Ciudad Real a 323, en Cuenca 98, en Guadalajara 842 y en Toledo a 586.

La organización Accem ha pedido priorizar la paz y los derechos de las personas refugiadas en un contexto en el que aumentan los desplazamientos y las crisis humanitarias y ha alertado también de que los conflictos siguen empujando a millones de personas a huir de sus hogares, mientras las políticas europeas tienden al cierre de fronteras y a la externalización del asilo.

Desde enero a mayo, Accem atendió a cerca de 24.000 personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional, un dato en la línea de las 167.366 solicitudes registradas en España en 2024, la cifra más alta hasta la fecha.

Para conmemorar el 20 de junio, Accem lanza 'Basado en hechos reales', una propuesta que pone el foco en las historias de vida de las personas refugiadas a través de testimonios en vídeo, cine, encuentros profesionales y análisis especializado. Se busca generar conciencia social en un momento especialmente crítico a nivel internacional.

En una comparecencia ante los medios, Carlés ha puesto el acento en como, frente a las crecientes posturas que justifican la externalización de la gestión migratoria y el auge de discursos en contra de la acogida y que generan deshumanización y odio, es necesario abrir vías legales y seguras para que, quienes se ven y q a dejar atrás sus vidas, a sus familias y sus hogares, en busca de seguridad, no tengan que jugarse la vida en peligrosas rutas.

Según Carlés, "conflictos como el de Ucrania, la ofensiva militar contra la población civil en Gaza, y la situación en la ruta canaria, marcada por un aumento de llegadas en condiciones extremas, reflejan la necesidad de poner en el centro de las políticas los derechos de las personas migrantes y refugiadas".

Por todo lo anterior, este año Accem lanza la propuesta 'Basado en hechos reales', que se apoya en testimonios audiovisuales de personas refugiadas que comparten sus historias de huida, acogida y reconstrucción en España.

CICLO REFUGIADOS EN EL CINE

La entidad también pone en marcha el XXII ciclo Refugiados en el Cine, que se desarrolla en colaboración con la plataforma Filmin, una colección compuesta por 20 títulos de ficción y documental. "Vivimos en un momento crucial, muy difícil, que no se vivía desde hace tiempo", ha afirmado Carlés, reconociendo como la realidad supera la ficción y lamentado la muerte, este fin de semana, en Ciudad Real, de un muchacho de 29 años que cayó al río en un día de ocio. "No sabía nadar y aunque intentaron salvarle, no pudo ser, y para nosotros es una situación de sufrimiento y desgracia".

Carlés ha recordado que hacía apenas dos días que este muchacho, que había venido de Mali "sufriendo tantas dificultades y adversidades", había conseguido la protección subsidiaria.

Una vez más, el responsable de Accem confía en que poco a poco la situación se reconduzca y que el refugiado pueda tener una dignidad y sea tratado como debe ser.

Los centros de Accem en Castilla-La Mancha se encuentra prácticamente al 100%, siendo Guadalajara una de las provincias donde más acogidas se registran, lo que Carlés atribuye tanto al hecho de la cercanía con Madrid como al de ser la primera que contó con un centro de refugiados que está ubicado en Sigüenza y donde actualmente están cubiertas el centenar de plazas que tiene.

Respecto a la relación con el Ayuntamiento de Guadalajara, donde gobiernan PP y Vox, ha señalado que es buena porque "nuestro papel es entendernos con todos y siempre hemos procurado intentar que así sea porque nos conviene a todos", pero considera que es "obligatorio" generar más espacios de diálogo.

Por último, ha negado algunos de los estereotipos que hay creados en la sociedad referidos a que se ayuda más inmigrante más que al de aquí, que se les da la comida gratis en los comedores a ellos antes u otras cuestiones como que bajan el nivel de las aulas, algo que cree que hay que atajar con políticas de integración porque "no responde a la verdad".