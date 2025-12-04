Un accidente en Tembleque obliga a cortar el tráfico rodado en la A-4 en dirección Andalucía

El accidente ha tenido lugar en la A-4 a su paso por el municipio toledano de Tembleque. - EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tráfico rodado ha quedado interrumpido en la madrugada de este jueves en la A-4 en dirección a Andalucía tras una colisión entre un turismo y una caravana en el término municipal de Tembleque (Toledo).

A causa del accidente, una mujer de 36 años ha sido trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 2.22 horas, cuando la caravana ha perdido el control en el kilómetro 100 de la autopista, impactando contra el turismo.

La caravana ha quedado atravesada en la carretera, obligando, en un primer momento, a cortar por completo el paso de vehículos, hasta las 5.00 horas, cuando se ha reabierto parcialmente a través del carril derecho.

Sobre las 8.30 horas, equipos de Mantenimiento de Carreteras se encontraban aún trabajando para reabrir por completo el tránsito.

Junto a la ambulancia de soporte vital básico, se ha desplazado al lugar de los hechos una UVI, así como agentes de la Guardia Civil y un equipo de bomberos del parque de Villacañas.