Un acertante de Mota del Cuervo (Cuenca) gana más de un millón en La Bonoloto

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Bonoloto celebrado este jueves, 29 de octubre, ha dejado un premio de 1.198.179,24 en Mota del Cuervo (Cuenca) a un acertante de Primera Categoría (seis aciertos).

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, los boletos ganadores ha sido validado en la Administración de Loterías nº2, situada en Ramón y Cajal Alta, 1.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 28 de octubre, ha estado formada por los números 11, 42, 26, 24, 13 y 48. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.500.042 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), situada en Arts i Oficis, 58-60; en la nº 80 de Valencia, situada en Ramiro de Maeztu, 18; y en el Despacho Receptor nº 90.920 de Benavente (Zamora), situado en Avda. Maragatos, 35.