Activado el Portal de Emergencias de Colegio de Registradores para identificar parcelas dañadas tras fuego de La Mierla

Portal de Emergencias del Colegio de Registradores - COLEGIO DE REGISTRADORES

GUADALAJARA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Registradores ha activado el Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency) ante los daños ocasionados por el incendio declarado en la provincia de Guadalajara.

El Portal Registral de Emergencias (PRE), gestionado por el Colegio de Registradores, permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.

El 19 de julio de 2026, se informó de un incendio forestal que afectaba a La Mierla, en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara, España. El incendio continúa activo y supone una amenaza significativa para las comunidades locales, las infraestructuras críticas, las masas forestales y los recursos naturales de su entorno, ha informado el Colegio de Registradores en nota de prensa.

Las condiciones meteorológicas actuales pueden favorecer su rápida propagación, con posibles desplazamientos de población y graves daños medioambientales.

Los análisis realizados identifican además importantes afecciones medioambientales derivadas del incendio. En concreto, han resultado afectadas 9.990 hectáreas de Montes de Utilidad Pública, entre los que se encuentran Santotis, El Reajo, Bienes Comunales, Fuente de la Cueva, Retortilla, Matalonguilla y otros, Almiruete, Robredarcas, Umbría de los Parejones y Canalejas, Barranco y otros, Solana de Valdetrillo, La Frenera y Solana de la Peña el Tormo.

También Las Cabezadas, Dehesa y Monte Hueco, Jocar, Fraguas, La Mierla, Muriel Sacedoncillo, El Castillar de la Mata y otros, Dehesa, Dehesa Boyal y Robledal, Dehesa Boyal de la Torrecilla, Las Navas, Espinarejo, Las Cobatillas y otros, Valsordo, Peña Recorte, Bustariega y Termuñoz, Valdecarrascoso y la Noguera, Pinar, Dehesa Boyal, Agua Fría, Dehesa Martiniaga, Sierra del Alto Rey y otros, Baldíos, todos ellos de elevado valor ambiental y forestal.

Asimismo, el incendio ha afectado a 20.867,74 hectáreas de Espacios Naturales Protegidos. Entre los espacios afectados se encuentran el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y la Microrreserva 'Cerros Volcánicos de La Miñosa', lo que pone de manifiesto la magnitud del impacto ecológico ocasionado por el fuego.

De acuerdo con los datos preliminares, han sido más de 26.700 las hectáreas quemadas, en los términos municipales de Albendiego, Arbancón, Arroyo de las Fraguas, Atienza, Bustares, Cogolludo, Condemios de Arriba, Congostrina, Gascueña de Bornova, Hiendelaencina, Hijes, Miedes de Atienza, La Mierla, La Miñosa, Monasterio, Las Navas de Jadraque, El Ordial, Prádena de Atienza, Robledo de Corpes, San Andrés del Congosto, Tamajón, La Toba, Ujados, Villares de Jadraque, Zarzuela de Jadraque y Semillas, resultando afectadas 1.004 fincas registrales y 479 edificaciones.

Desde el Colegio de Registradores siguen actualizando la información publicada en el Portal Registral de Emergencias, ofreciendo una visión global del impacto de los incendios y facilitando a los damnificados el acceso a los datos de fincas registrales afectadas y acreditando la titularidad vigente de sus inmuebles, algo clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones.