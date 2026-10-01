Activan un dispositivo de búsqueda para localizar a un joven de 16 años desaparecido en Toledo el martes

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TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de búsqueda para localizar a Diego L., un menor de 16 años, desaparecido el pasado 29 de septiembre en Toledo capital. Según SOS Desaparecidos, este joven mide 1,64 estatura, es de complexión delgada y en el momento de la desaparición vestía un chándal de color negro.

Tras la denuncia interpuesta por los padres se ha abierto una investigación, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

La última vez que se vio a este joven fue en una zona próxima al río, es por ello que se está buscando en el entorno del Puente de San Martín.

En el dispositivo, organizado por Policía Nacional, participan guías caninos procedentes de Madrid, los GEOS, la unidad subacuática, drones, seguridad ciudadana de Toledo, bomberos de Toledo y Policía Local.

Estas mismas fuentes han confirmado que se ha recuperado algún efecto personal del joven. Ahora mismo todas las hipótesis están abiertas.