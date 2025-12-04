El acto por el Día del Voluntariado en Cuenca ensalza "a quienes hacen una labor desinteresada con quien lo necesita"

Acto por el Día del Voluntariado en Cuenca. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Voluntariado y el Salón de Actos del Centro Cultural Aguirre de Cuenca ha vuelto a acoger el acto institucional para celebrar esta fecha, organizado por el Ayuntamiento de Cuenca a través del Proyecto de Voluntariado del Área de Intervención Social (AIS) y la UDP Cuenca (Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas).

El acto ha estado presidido por el alcalde Darío Dolz y el presidente de UDP Cuenca, Justo Mora, junto a la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación. Además han estado presentes la delegada provincial de Bienestar Social, Susana Zomeño, y la diputada de Servicios Sociales, Eva García, así como miembros de la Corporación municipal y representantes del tejido social y asociativo conquense, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Dolz ha ensalzado "a quienes hacen una labor desinteresada con quien lo necesita", poniendo en valor que son 67 las personas adscritas al Proyecto de Voluntariado del Ayuntamiento y UDP, quienes en este 2025 han realizado más de 60 acciones continuadas entre acompañamientos y atenciones en residencias, domicilios o a través del Teléfono del Mayor, "ese recurso tan importante para que ninguno de nuestros mayores se sienta solo y que ahora reforzamos de cara a las fechas navideñas".

En este acto, en el que se ha leído un manifiesto en favor del colectivo, se ha reconocido la labor de Herminio Berenguer Ortega y Gloria Jara Martínez por su trayectoria en la acción voluntaria, y el grupo de voluntarios del proyecto ha recibido un diploma acreditativo, cerrando el acto la Orquesta de Acordeones Ciudad de Cuenca.