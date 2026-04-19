La actriz Paloma San Basilio será nombrada Dulcinea del Toboso este lunes en la localidad toledana

La actriz Paloma San Basilio - ORGANIZACIÓN

TOLEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz y cantante Paloma San Basilio será nombrada Dulcinea del Toboso por el Ayuntamiento del municipio manchego este lunes 20 de abril, precisamente cuando se encuentra interpretando a este personaje en la obra 'Dulcinea', actualmente de gira por la geografía española.

Será en un acto en el Museo Casa Dulcinea a las 18.00 horas y estará acompañada por la alcaldesa, María Pilar Arinero. Se abrirá también para la artista el Museo Cervantino donde cumplirá con la tradición de donar un ejemplar de Don Quijote de la Mancha como lo han hecho anteriormente mandatarios y celebridades, tal y como informa la organización en nota de prensa.

Más adelante posará junto a las esculturas de Dulcinea y Don Quijote que alberga el municipio frente a la iglesia y terminará con una lectura de un fragmento de El Quijote en el salón de actos del Ayuntamiento.

Este reconocimiento había sido otorgado previamente y a título póstumo a la Duquesa Cayetana de Alba en 2015.

ROMPIENDO MOLDES

San Basilio da vida una Dulcinea que "rompe los moldes". Cervantes escogió El Toboso (Toledo) para situar a una de las damas más célebres de la literatura española y universal, pero "Dulcinea nunca llega a aparecer realmente en Don Quijote de la Mancha".

La obra 'Dulcinea' de Juan Carlos Rubio invita al espectador "a adentrarse en la historia de la mujer perfecta, modelo de educación y encanto, dama y señora del caballero andante más famoso de la historia".

Sin embargo, esta Dulcinea ya no desea cargar con ese ideal: "en un mundo donde los valores éticos se han visto desplazados por la estética y donde la moral parece haberse diluido, la protagonista cuestiona la vigencia de los sueños imposibles y se pregunta si hoy, más que nunca, necesitamos a Dulcinea".

Paloma San Basilio encarna a esta mujer que ahora toma la palabra para contar su historia desde su propio ángulo, "aquel que ni el mismísimo Quijote supo captar".

Juan Carlos Rubio, creador y director del proyecto, subraya que Paloma San Basilio canta, acompañada al piano de Julio Awad, e interpreta a esa Dulcinea forjada por los tópicos y ensoñaciones del caballero andante más famoso del mundo. "Nos contará su historia desde otra perspectiva, la que solo ella conoce, y lo hace con una mezcla de humor, dolor, ironía y absoluta sinceridad".