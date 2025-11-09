'Actuamos en Patrimonio' concluye con más de 21.000 espectadores en 22 conciertos en 12 localidades de Cuenca

CUENCA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición de 2025 de 'Actuamos en Patrimonio-Sueños Mitológicos' ha finalizado con un total de 21.187 espectadores en los 22 conciertos celebrados en doce localidades de la provincia de Cuenca.

Segóbriga --como escenario principal--, Ercávica, Noheda, Campillo de Altobuey, Huete, Sotos, Valverde del Júcar --además de Torrubia del Campo, Cañete, Chillarón, Cañizares y Villaconejos en el 'Ciclo Itinerante'-- han acogido a los artistas, grupos y bandas de primer nivel programadas desde el pasado 7 de junio y hasta el reciente 11 de octubre. La propuesta se ha visto complementada con cuatro actuaciones de bandas musicales de la provincia.

La diputada de Patrimonio, Mayte Megía, ha destacado que esta edición ha cumplido con el objetivo de acercar la cultura en todas sus vertientes a todos los rincones ligada con el patrimonio y que, a su vez, la cultura sea un motor económico que sirva para revitalizar el sector turístico como demuestra la gran repercusión que ha alcanzado este programa desde que se apostó por dar un salto de calidad en la calidad de los carteles.

También ha valorado positivamente una de las novedades de este año como ha sido el ciclo 'Itinera 2025' que se ha desarrollado con el objetivo de llevar propuestas culturales innovadoras y participativas, impulsando el talento local de la zona, a cinco localidades con actividades que han combinado música en directo, talleres participativos, espectáculos de circo, teatro y danza, sesiones de DJ y pasacalles, generando una experiencia artística completa.

Megía ha indicado que el éxito del programa es fruto del trabajo de un gran equipo de profesionales que desde el equipo de Gobierno y los trabajadores de la Diputación creen firmemente que la cultura es un derecho y una oportunidad, ha informado la institución provincial en un comunicado.