Actuamos en Patrimonio trae del 7 de junio al 22 de septiembre conciertos de 22 artistas a distintos enclaves de Cuenca

CUENCA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha presentado la nueva edición del programa 'Actuamos en Patrimonio' que volverá a traer a artistas de primer nivel a enclaves patrimoniales únicos entre el 7 de junio y el 22 de septiembre con Segóbriga como eje escenario central. Entre los artistas del cartel de 2025 se encuentran nombres tan destacados como Sara Baras, El Arrebato, Seguridad Social, El Drogas, Ara Malikian o Martitá de Graná.

Una programación que han desgranado en la presentación el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, y la diputada de Patrimonio Ferias y Turismo, Mayte Megía, con la presencia de la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; el vicepresidente primero de la Diputación, Francisco López; y una amplia representación de diputados provinciales y alcaldes de las localidades en las que se desarrollarán las actuaciones. Un acto que abrió la actuación de Zascandil y Zarandea y cerró el vocalista de Seguridad Social, José Manuel Casañ.

El presidente ha destacado la amplia variedad de estilos entre los 22 conciertos de grupos, artistas y monólogos que se complementan con cuatro actuaciones de bandas musicales de la provincia con el objetivo de acercar la cultura en todas sus vertientes a todos los rincones y que, a su vez, la cultura sea un motor económico que sirva para revitalizar el sector turístico como demuestra la gran repercusión que ha alcanzado este programa desde que se apostó por dar un salto de calidad en la calidad de los carteles teniendo un alcance mediático a nivel nacional.

Martínez Chana ha destacado una de las novedades de este año como es el festival 'Itinera 2025' con el objetivo de llevar propuestas culturales innovadoras y participativas a pequeños municipios desarrollándose en cinco localidades con actividades que combinan música en directo, talleres participativos, espectáculos de circo, teatro y danza, sesiones de DJ y pasacalles, generando una experiencia artística completa.

El presidente ha defendido la importancia de 'Actuamos en Patrimonio' que cada año demuestra que la cultura de calidad no puede ser un lujo y que para los habitantes de las zonas rurales no puede ser un privilegio si no un derecho. En este sentido, ha recordado que "para nosotros los 600.000 euros de este programa no es un gasto sino una inversión en cultura y patrimonio que trabaja al servicio de la sociedad". Por ello, ha recordado que tanto el festival Itinera como las actuaciones que se realizan fuera de Segóbriga son gratuitas y en el resto se sigue apostando por precios asequibles que varían entre los 5 y los 25 euros en función del artista.

ENTRADAS

Unas entradas que se pondrán a la venta por tramos comenzando con las de los conciertos de junio que podrán adquirirse desde mañana mismo, el viernes se sacarán las del mes de julio y el lunes las de los conciertos de agosto y septiembre hasta agotar existencias, con el objetivo de evitar aglomeraciones en la web, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Por su parte, Megía ha explicado que el epígrafe elegido para esta ocasión, 'Sueños Mitológicos' simboliza como Segóbriga vio cambiar su destino como lo haría un héroe de un mito a través de sus distintas etapas, celtíbera, romana y visigoda. Un lugar, señalaba la responsable de patrimonio, donde "sus ruinas no son solo vestigios de un pasado glorioso, sino testigos de un mundo donde el mito y la realidad se entrelazaban" y con las actuaciones planificadas buscan trasladar al espectador a esas leyendas que cobran vida a través de la música y la cultura.

Las entradas para todos los conciertos se pueden adquirir desde mañana las primeras, y las siguientes se informará en la redes sociales de las fechas, a través del siguiente enlace: https://actuamosenpatrimonio.es.