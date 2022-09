Acusado de allanar la casa de un conocido en Toledo y agredirle dice que este le abrió la puerta y pelearon

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

A.A, acusado de allanar la vivienda de un conocido --A.A.S.-- en agosto de 2018 en Alameda de la Sagra (Toledo) y darle una paliza a consecuencia de una discusión anterior, ha asegurado que acudió a ese domicilio porque de forma previa el que fuera su amigo quería hablar con él y le había llamado para que fuese a su casa. Nada más entrar se enzarzaron en una pelea, que provocó diversos destrozos en el inmueble.

Durante la primera sesión del juicio que, con tribunal de jurado popular ha arrancado este lunes en la Audiencia de Toledo, el procesado, a preguntas del representante del Ministerio Fiscal, ha asegurado que acudió en estado de embriaguez al domicilio de la víctima, que le abrió la puerta. De forma contradictoria, y en respuesta a su abogado, ha dicho después que pese a haber bebido vodka, no estaba borracho.

Ha insistido en que no saltó la cancela y derribó de una patada la puerta de entrada, tal y como le acusan tanto la Fiscalía como la acusación particular, porque al ser agosto iba en chanclas, calzado que le impediría llevar a cabo esas acción.

A.A., que ha manifestado haber tenido una relación casi familiar con A.A.S tras la amistad que habían forjado sus respectivas mujeres, ambas de nacionalidad marroquí, ha explicado ante el tribunal que la confianza entre ambos se truncó tiempo después. En ese momento, el no tenía trabajo y discutía "lo normal" con su mujer, por lo que la esposa de la víctima, como amiga, le pidió que dejara de beber.

Pese a que el escrito del fiscal señala que fue la reparación de un vehículo lo que provocó la agresión, el procesado ha negado este extremo y ha relatado que A.A.S malinterpretó que entre su mujer y él había algo más que una amistad, pensamiento que acabó diezmando esa relación. "Solo era la amiga de mi mujer, era paisana y me daba consejo", ha defendido.

"Él me llamo y me dijo que fuera a su casa para aclarar eso. Yo iba en chanclas y es imposible romper una puerta blindada. Encima estaba borracho. Fue Antonio el que me abrió puerta, tras llamar yo al timbre", ha relatado el acusado, que ha añadido que fue A.A.S, quien le empezó a insultar y le dijo algo así como que "uno de los dos iba a salir de allí con las piernas por delante".

A continuación, según ha recordado, comenzó una pelea entre ambos, negando que fuese él quien cogiera una botella de vidrio y la rompiera con intención de agredir a A.A.S., al que tampoco le puso la rodilla en el cuello, pues sabía que tenía un marcapasos. "Si lo hago se muere", ha admitido.

De igual modo, ha rechazado haber destrozado diferentes objetos por toda la vivienda, como mantiene la Fiscalía y la acusación, añadiendo que esos desperfectos se produjeron en el desarrollo de la pelea por los "empujones" que ambos se propinaron.

Por último, el procesado ha explicado que cuando llegaron las dos esposas, que venían juntas de Madrid en el coche de su mujer, él acaba de levantar a A.A.S del suelo y se fue en el vehículo de su mujer al centro de urgencias de Añover del Tajo porque estaba sangrando mucho. Pero, según ha detallado, estaba cerrado y por eso entró a comprar una botella de agua en un bar, donde fue detenido por la Guardia Civil.