Acusado de amenazar a un hombre si no le daba 10.000 euros alega que el dinero era para la venta de una casa

El acusado de amenazar a un hombre con quemar su negocio en Valdepeñas si no le entregaba 10.000 euros ha negado los hechos durante la primera sesión del juicio por estos hechos, que se ha celebrado este martes y que, previsiblemente, continuará los días 12 y 13 de abril. En este sentido, ha alegado que la entrega de dinero se debía a la venta de una casa acordada entre ambos.

Así lo ha sentenciado A.M.V. durante el juicio ante el tribunal del jurado, en el que ha declarado que ambos acudieron a la vivienda del acusado "porque tenía una buena oferta para venderle la casa". Ha añadido que la víctima, M.C.S, entró en el baño con él y que "no cerró la puerta en ningún momento".

Durante el juicio, A.M.V. ha dicho también que mantuvo "siempre" la mochila y que el marco de la puerta del baño estaba rota porque su cuñado y su hermano golpearon con una lavadora la estructura, que "se fue al traste".

Además, ha dicho que había quedado con la víctima para hacer efectiva la entrega de dinero correspondiente a la supuesta venta de la casa acordada entre ambos.

Sobre la pistola con la que supuestamente amenazó a la víctima, ha contestado que "estaba en un armario de la casa donde nadie la pudiese ver". "La pistola estaba metida en una caja de corcho y es evidente que no es real, al verla se le cambió el color de la cara, intenté tranquilizarle pero no me dio tiempo", ha añadido.

Ha declarado que llevaban tiempo sin verse y que intercambiaron números de teléfono. "Quedamos en tomar algo y yo tenía un ofrecimiento para él", ha dicho alegando que le mandó un WhatsApp "para venderle la casa".

"Durante una despedida de soltero, me contó que su padre se iba a jubilar y yo estaba en paro, pensé como una opción que me diera trabajo en su empresa", ha apostillado

Ha dicho que la víctima fue quien le pidió que fuera a la imprenta "a tomar algo como dos conocidos del pueblo". "Cuando quedamos, intercambiamos temas sobre modelos de negocio y hasta de chicas", ha añadido.

Tras preguntas de la Fiscalía sobre las posibles ofertas de trabajo que podría ofrecer la víctima al acusado, este ha respondido que "echaba balones fuera". "Me sentía fuera de lugar porque me había prometido que me contrataría cuando su padre se jubilara", ha sentenciado.

VERSIÓN DE LA FISCALÍA

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el 8 de marzo de 2019 el acusado remitió varios mensajes a M.C.S., con quien había tenido una relación de amistad. Dicho día, el acusado habría amenazado a la víctima con quemar su negocio si no le entregaba 10.000 euros.

El Ministerio Público alega que tras proponer el acusado ir a su vivienda, M.C.S. accedió a entrar al baño donde este le esperaba, cerrando la puerta, quitándose la riñonera que portaba e impidiendo a la víctima abrir la puerta, hasta el punto de forzar el marco, a raíz del forcejeo entre ambos.

Seguidamente, el acusado sacó de su mochila una pistola simulada y tras mostrásela dijo: "Una de dos, o me das 5.000 euros y me contratas o me das 10.000 euros". "Ya sabes o me das 10.000 euros o te quemo el negocio", continuó, añadiendo que como le contara algo a su mujer, familia o policía, le quemaría la imprenta. "A las 16.00 horas quiero que me entregues el dinero. Nos vemos en la gasolinera de Laguna", prosiguió.

Cuando M.C.S. pudo salir de la vivienda, se dirigió a su negocio y solicitó a una de las empleadas que retirara de su cuenta 10.000 euros. Acto seguido, se personó en la Estación de Servicio 'Laguna'.

No obstante, la Fiscalía apunta que como quiera que los hechos ya habían sido denunciados con anterioridad, sobre las 15.45 horas se montó un dispositivo de vigilancia, conformado por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Valdepeñas, que sobre las 16.00 horas procedieron a la detención del acusado.