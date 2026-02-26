El acusado de apuñalar a un jefe de la empresa que le despidió en Tarancón acepta cuatro años de prisión

Juicio contra el acusado de apuñalar a un jefe de la empresa que le despidió en Tarancón. - EUROPA PRESS

CUENCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de apuñalar a un jefe de la empresa de Tarancón que le había despedido ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de cuatro años de cárcel por el delito de tentativa de homicidio en el juicio que se ha celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Cuenca.

Las partes han llegado a un acuerdo para una sentencia de conformidad en la que se ha aplicado un atenuante de reparación de daño por parte del procesado, que ha abonado con carácter previo a la celebración del juicio una parte de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

De esta forma, la acusación ha rebajado de seis a cuatro años su petición de condena de prisión para A.O., manteniendo su petición de diez años de prohibición de comunicación con la víctima y la responsabilidad civil y las indemnizaciones, que ascienden a 9.876 euros.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2023 y el condenado estuvo en prisión provisional hasta septiembre de 2025, por lo que hay que descontar de la condena ese tiempo que ya ha pasado en el centro penitenciario.

En el juicio, A.O. ha reconocido los hechos del escrito de acusación, que describe cómo el condenado se personó en las dependencias de la empresa de la que había sido despedido el día anterior.

Una vez allí, se dirigió al despacho del jefe de logística A.D.P. y le llamó "hijo de puta" antes de darle un cabezazo y un empujón. Posteriormente, ya fuera del despacho, le asestó una puñalada con una navaja en el abdomen que llegó a perforar el colon de la víctima, que tuvo que someterse a tratamiento quirúrgico.