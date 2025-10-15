Un acusado se enfrente a seis años de cárcel por agredir sexualmente a una chica dentro de un vehículo en Cuenca

CUENCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cuenca acogerá este jueves, 16 de octubre, el juicio contra H.D.T., para quien la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión por un presunto delito de agresión sexual.

De acuerdo con las conclusiones provisionales de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2018, cuando el procesado llamó a la víctima para que le recogiese con su vehículo.

Ella lo recogió a él y a otro amigo, al que dejaron en su domicilio, y a continuación H.D.T. se sentó en el asiento del copiloto. Cuando la conductora se disponía a llevarle a su casa, el acusado le dijo que parara en una zona de aparcamiento y que su objetivo era mantener relaciones sexuales con ella.

Según el escrito de la Fiscalía, la chica expresó su negativa reiteradamente, pero el procesado no admitió esa respuesta y se dirigió a ella de modo violento diciéndole, entre otras expresiones, "qué excusa pones para no hacerlo", mientras la realizaba tocamientos.

Ante la resistencia de la víctima, siempre según la Fiscalía, H.D.T. amenazó a esta con no bajarse del coche e incluso con agredirla físicamente. Todo ello, ayudado por temor que el acusado, una persona corpulenta, hizo sentir a la víctima, consiguió agredirla sexualmente.

Finalmente, siempre según la versión de la Fiscalía, el acusado le exigió que lo llevase hasta el domicilio de su amigo y antes de bajarse le dijo que solo la quería para mantener relaciones sexuales con ella y que no dijese nada a nadie "porque si no, se enteraría".

Los hechos relatados son constitutivos de un delito de agresión sexual. El acusado se enfrenta a una petición de pena de seis años de prisión, más otra media docena de años de libertad vigilada y a una inhabilitación de doce años para trabajar con menores de edad.

Además, la acusación pide que indemnice a su víctima con 6.000 euros por daños morales.