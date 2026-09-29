Administraciones, especialistas y empresas abordarán en Toledo sostenibilidad y patrimonio el 7 y 8 de octubre

Presentación de las jornadas sobre sostenibilidad y patrimonio en el Ayuntamiento de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo ejercerá de sede los próximos 7 y 8 de octubre de las jornadas 'Patrimonio sostenible: innovación y transición energética en los conjuntos históricos'. Una cita impulsada por el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y que reunirá a administraciones, especialistas y empresas para abordar los retos energéticos y urbanísticos en los conjuntos históricos.

Durante la presentación realizada este martes en el Ayuntamiento de la capital castellanomanchega, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, acompañado por el gerente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Gumersindo Bueno Benito, y la arquitecta municipal, Nuria Molina, ha destacado que se trata de "un encuentro que entendemos que era completamente necesario".

Velázquez ha señalado que la temática es uno de los principales intereses de la administración municipal, bajo la premisa de que "apostar por la defensa del patrimonio no puede menoscabar la lucha contra el cambio climático".

Además, ha destacado la necesidad de prestar especial atención a la comodidad de los vecinos para que "la balanza entre ventajas e inconvenientes de vivir en el Casco Histórico" se nivele, para poder contar con un "Casco Histórico vivo".

En este sentido, el primer edil toledano ha destacado la experiencia de la comunidad energética de Toledo, una experiencia que se abordará de forma directa durante las jornadas.

"Si hay una medida de la que nos sentimos especialmente orgullosos es la comunidad energética", ha declarado, apuntando que actualmente la comunidad cuenta con 50 usuarios, que se prevé se amplíen a los 150 en una segunda fase.

Velázquez ha recordado que esta iniciativa ha obtenido numerosos reconocimientos a nivel internacional. "Más allá de los premios que ya se han conseguido, el premio más satisfactorio es poder ver cómo todas las personas que se han sumado a este ejercicio comunitario están colaborando activamente contra el cambio climático y además están reduciendo su factura de la luz", ha afirmado.

De su lado, Gumersindo Bueno ha señalado que durante las jornadas se abordarán "asuntos de mucha importancia" para que las ciudades con conjuntos patrimoniales destacados den respuesta a "una serie de retos que son evidentes".

El gerente del Grupo ha coincidido con el alcalde en apuntar que el objetivo compartido por las 15 ciudades españolas reconocidas por la Unesco es "que las ciudades patrimonio sean ciudades vivas".

Bueno Benito ha subrayado además la variedad de temas que se tratarán, como "la actualización de la normativa urbanística", así como la posibilidad de contar con numerosos especialistas en la materia.

Finalmente, el gerente del Grupo de Ciudades Patrimonio ha celebrado que las jornadas se realicen en Toledo "una de las Ciudades Patrimonio más confortables y más acordes a los retos que se presentan hoy en día".

CUATRO SESIONES EN DOS DÍAS

Por su parte, Nuria Molina ha desgranado el programa de actividades, señalando que las jornadas comenzarán en la tarde del miércoles 7 de octubre, arrancando con una mesa protagonizada por las distintas administraciones públicas sobre normativas para implantación de energías renovables en conjuntos históricos.

Seguidamente, también durante el miércoles, tendrá lugar una sesión protagonizada por la esperiencia toledana a través de su Comunidad Energética.

La jornada concluirá con una visita al corral de Don Diego, donde se valorarán técnicas y soluciones sostenibles en espacios patrimoniales.

El jueves 8 de octubre, las jornadas continuarán, esta vez de la mano de las empresas dedicadas a la innovación en técnicas constructivas de interés para espacios patrimoniales.

La cuarta sesión, también en la mañana del jueves, abordará en rto de la transición energética en ciudades patrimonio en su conjuto. Finalmente, las jornadas concluirán con una mesa de debate de todos los participantes.