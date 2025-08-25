Adrián Rodríguez Sánchez y Diego Escudero Atienza, cartelista y pregonero de San Mateo 2025.

CUENCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adrián Rodríguez Sánchez y Diego Escudero Atienza serán el cartelista y el pregonero, respectivamente, de San Mateo 2025 que celebra la capital conquense.

Según informa el Consistorio, Adrián Rodríguez Sánchez, que ha sido bombero forestal y actualmente trabaja como agente medioambiental, se declara autodidacta en lo que a la pintura y el diseño se refiere.

"En mi tiempo libre me gusta hacer cosas manuales y diseñar trabajando el metal y la madera", señala.

Considera que diseñar el cartel de San Mateo "es un reto personal y profesional, y en él pondré todo mi entusiasmo y mi pasión. Mi trabajo saldrá del corazón y espero saber transmitir y llegar a los conquenses, pues el mundo mateo, que conozco desde mi nacimiento, me da energía".

"Quiero dedicárselo especialmente a mi abuelo Julián Soriano, siempre relacionado con el mundo del toro y de San Mateo", dice Adrián Rodríguez, para quine "San Mateo es la fecha y las fiestas más importantes del año".

"Tengo un vínculo con ellas desde que nací, ya que el padre de mi abuelo bajaba las vacas andando desde Buenache de la Sierra. Luego mi abuelo se encargó de la elección de las vacas, las descargas por la mañana y ayudando en las cuadras durante muchos años, y mi padre y mi tío son maromeros. Desde pequeño he estado presente en todas las fases de las fiestas de San Mateo y en 2019 yo mismo entré a trabajar en las cuadras, donde sigo hasta el día de hoy".

DIEGO ESCUDERO ATIENZA, PREGONERO

Diego Escudero Atienza tiene también una gran vinculación con la fiesta matea. Fue Premio al Mejor Corredor de la Vaquilla en 2002, "año en el que tuve una aparatosa cogida de las más graves de los últimos años de San Mateo".

En su faceta de peñista ha pertenecido a tres Peñas Mateas: Burladero, Las Vacas Colgadas y Enemigos del Agua, "en esta última colaborando estrechamente en todo lo referente a la organización".

Además, es presidente de la Asociación de la Vaquilla de San Mateo de Cuenca, "que creamos el año pasado para colaborar con el Ayuntamiento en todo lo relacionado con el festejo taurino".