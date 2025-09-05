La AECC instalará casi 30 mesas petitorias el 10 y 11 de septiembre en su tradicional cuestación de la Feria de Albacete

ALBACETE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Asuntos Sociales, Llanos Navarro, ha animado a la población albaceteña a colaborar en la tradicional cuestación que la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) llevará a cabo en el marco de la Feria. Se van a instalar 27 mesas informativas en diferentes puntos de la ciudad el próximo día 10, y otra mesa más en la Plaza de Toros el día 11 de septiembre por la tarde.

La recaudación obtenida en dichas mesas se destinará a financiar proyectos de investigación, programas de apoyo psicológico y social a pacientes y familiares, así como a campañas de prevención y detección precoz del cáncer, y a cumplir el objetivo de alcanzar el 70 por ciento de supervivencia en cáncer en el año 2030.

Además de poder realizar el donativo en efectivo en las tradicionales huchas de la AECC, las personas que quieran colaborar también podrán hacerlo a través de un Bizum con el código 06096.

"Una gran oportunidad de colaborar con la labor ejemplar que realiza la AECC Albacete desde hace más de 70 años a favor de las personas con cáncer y sus familias, fomentando de manera decisiva la investigación y la prevención y ofreciendo un apoyo integral", ha asegurado Navarro, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la presidenta de la AECC en Albacete, María Victoria Fernández, y su gerente, Alberto Naranjo.

En este contexto, informa el Consistorio, ha agradecido y puesto en valor la generosidad y el altruismo de los más de 250 voluntarios y voluntarias que colaboran en ella, así como el compromiso del tejido asociativo y empresarial con esta asociación de referencia.

"La cuestación de la AECC es fundamental porque permite tener cercanía con los vecinos, recordar que todos podemos ser parte de la lucha contra el cáncer, visibilizar el trabajo que se realiza esta asociación y recaudar fondos para que puedan dar continuidad a sus proyectos. Juntos somos más fuertes frente al cáncer", ha terminado añadiendo.