Aepnaa pide a las Cortes de Castilla-La Mancha reforzar la protección de los menores frente a la anafilaxia

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TOLEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial de la Anafilaxia, la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (Aepnaa) ha vuelto a pedir a las Cortes de Castilla-La Mancha que aprueben y lean una declaración institucional en defensa de la escolarización segura de los menores con riesgo de sufrir una reacción alérgica grave. La petición ya fue presentada en 2025, "sin conseguir entonces el respaldo solicitado", aseguran desde la asociación en nota de prensa.

Sin embargo, para Aepnaa las declaraciones institucionales son solo el primer paso. La asociación reclama que ese compromiso político se traduzca posteriormente en una regulación autonómica que establezca obligaciones claras, recursos y responsabilidades para garantizar la protección de los menores en los centros educativos. "El objetivo es que los protocolos de actuación, la formación del personal y el acceso rápido a la adrenalina no dependan de iniciativas voluntarias ni exclusivamente de las familias".

La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que requiere atención inmediata. También puede producirse por primera vez en un menor sin diagnóstico previo.

La asociación defiende que los centros cuenten con procedimientos claros, formación y medios para intervenir ante una emergencia, también cuando se trate de una primera reacción alérgica grave.

Aepnaa propone cinco garantías: protocolos de prevención y actuación; formación práctica y protección jurídica del personal que pueda intervenir; acceso rápido a autoinyectores de adrenalina; planes individualizados para los menores con riesgo conocido; y coordinación estable entre Educación y Sanidad.

"Una declaración institucional es un primer paso importante, pero un niño con riesgo de anafilaxia necesita que en cada colegio haya un protocolo, personas formadas y adrenalina al alcance. Esa seguridad no puede depender de en qué comunidad viva", afirma Ángel Sánchez Sanz, presidente de Aepnaa.

La asociación invoca los principios de equidad e inclusión de los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica de Educación y solicita medidas normativas específicas para garantizar la seguridad escolar.

En Baleares se ha aprobado una instrucción conjunta de Salud y Educación para actuar ante casos de anafilaxia en centros públicos, con formación y dotación institucional de autoinyectores de adrenalina. Aepnaa considera que la experiencia muestra que es posible concretar recursos y responsabilidades.

UN RESPALDO QUE CRECE EN ESPAÑA

Aepnaa recuerda que Galicia respaldó una declaración institucional en noviembre de 2025 y que el Congreso de los Diputados leyó en diciembre de ese año un texto aprobado por todos los grupos. En julio de 2026, Madrid, Cataluña y Canarias se sumaron a esta línea de apoyo. La asociación presentó, además, en abril el manifiesto 'Cada minuto cuenta', respaldado por sociedades científicas y organizaciones de pacientes.

Aepnaa insiste en que el respaldo institucional debe tener continuidad mediante iniciativas parlamentarias y disposiciones normativas que garanticen estas medidas en los centros educativos. La asociación recuerda que la seguridad de los menores con riesgo de anafilaxia no puede quedar supeditada a la voluntad de cada colegio ni depender de la comunidad autónoma en la que residan.