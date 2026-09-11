La Aesan amplía la advertencia por presencia de gluten no declarado en salsas Vulpi y Dumt's distribuidas en C-LM

Imagen de uno de los productos afectados. - AESAN

MADRID/TOLEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha informado este viernes de la ampliación de la información que emitió el pasado 26 de agosto por presencia de gluten no declarado en el etiquetado de salsas tipo barbacoa y chimichurri de las marcas Vulpi y Dumt's a dos nuevos formatos y varios lotes.

Los datos actualizados a partir de una notificación de la Comunidad de Madrid detallan que los productos implicados son 'Salsa chimichurri' de la marca Vulpi, con número de lote L2601280130, fecha de consumo preferente enero de 2027, código de barras 8437023947920 y peso por unidad de 1.080 gramos.

También de la marca Vulpi, 'Salsa barbacoa (BBQ)', con números de lote y fechas de consumo preferente, respectivamente, L2510221028, L2510221029, L2510221030, L2510221031 y L2510221032, enero de 2027; L2509291007, 31.12.26; L2510281105, 31.01.27; y L251203A1205, 31.03.27. Tienen código de barras 8437023947814 y un peso por unidad de 600 gramos.

De la misma marca, están afectadas las 'Salsa chimichurri' con números de lote L2509160918, L2509160919, L2509160920, L2509160921, L2509160922, L2509160923, L2509160924 y L2512111217 y fecha de consumo preferente septiembre de 2026; número de lote L2512171223 y fecha de consumo preferente diciembre 2026; y número de lote L2601280209, con fecha de consumo preferente enero de 2027. Tienen código de barras 8437023947906 y un peso por unidad de 210 gramos.

PRODUCTOS DE LA MARCA DUMT'S

Por otra parte, de la marca Dumt's, se han visto afectados 'Salsa barbacoa (BBQ)' con números de lote y fechas de consumo preferente, respectivamente, L2510281105, 31.03.27; y L2601200123, enero de 2027. Tienen código de barras 8437023947357 y un peso por unidad de 1.020 gramos.

También 'Salsa barbacoa (BBQ)' con números de lote L251203B1223 y L251203B1209, fecha de consumo preferente marzo de 2027, código de barras 8437023947029 y peso por unidad de 225 gramos.

Según la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras CCAA.

Como medida de precaución, la Aesan, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a aquellas personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares que se abstengan de consumirlos. Ha aclarado que su consumo "no comporta ningún riesgo para el resto de la población".

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.