La Aesan lanza alerta por posible presencia de plástico en carne de hamburguesa de Cárnicas Gallego, distribuida en C-LM

MADRID/TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una alerta este miércoles por la posible presencia de fragmentos de plástico en carne de hamburguesa picada de vacuno y carne de hamburguesa picada mixta de la marca Cárnicas Gallego.

En concreto, se trata de los productos 'burger meat' picada de vacuno y 'burger meat' picada mixta (vacuno y cerdo) de la marca Cárnicas Gállego, ambos del lote 6061 y con fecha de caducidad 13/02/2026.

La información ha sido facilitada por la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio estos productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.