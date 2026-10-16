Afammer aboga por seguir impulsando el liderazgo de mujeres agricultoras como "arquitectas del futuro de los pueblos" - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, ha abogado por seguir impulsando el liderazgo de las mujeres agricultoras con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales poniendo en valor que son "las arquitectas del futuro de los pueblos".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de la inauguración de la jornada 'Mujeres rurales: sembrando igualdad, recolectando oportunidades', a la que también ha asistido la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, el alcalde, Carlos Velázquez; la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo; el presidente regional del PP, Paco Núñez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"Aquí estamos de nuevo conmemorando y también reivindicando lo importante que es este día para nosotros porque en este día somos un poco más visibles y para nosotros es tremendamente importante visibilizar a las mujeres rurales agricultoras, aquellas que están en estos momentos produciendo los alimentos que después vamos a comer", ha subrayado.

Es por ello por lo que ha pedido seguir impulsando el liderazgo de las mujeres agricultoras para conseguir, como ha hecho Afammer en España, que las mujeres agricultoras hayan pasado hoy de ser el 10 por ciento de titulares de explotaciones agrarias a llegar al 30 por ciento.

"Eso es muy importante porque son el reflejo y el espejo del futuro del relevo generacional. No solamente el relevo generacional de la agricultura sino también el relevo generacional en todas las actividades económicas que se producen en el mundo rural", ha manifestado.

Es por ello por lo que ha dado un mensaje de esperanza porque "hay una mirada a lo rural" y más de 170.000 personas han vuelto a vivir en los pueblos de España y casi más de 20.000 personas han vuelto a vivir en los pueblos de menos de 5.000 habitantes.

"Eso es gracias al liderazgo de organizaciones como Afammer, porque hemos puesto en valor que vivir en el medio rural es tener una calidad de vida y una vida saludable que no existe en otras partes de España o, sobre todo, en las grandes ciudades", ha aseverado.

También ha reivindicado en este Día Internacional de las Mujeres Rurales la necesidad de servicios públicos, servicios sociales, servicios sanitarios o servicios de movilidad. "Por lo tanto, también pedimos el pacto entre lo rural y lo urbano, y que la perspectiva de la ruralidad se establezca en las líneas de actuación en materia legislativa y en materia de servicios públicos".

"Hace 44 años estábamos estigmatizadas y éramos invisibles y hoy hemos convertido la invisibilidad en visibilidad y la estigmatización la en liderazgo", ha apuntado Quintanilla, que también ha solicitado conciliación en la vida de las mujeres rurales.

LA IMPORTANCIA DE ESTE DÍA

De su lado, la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria ha apuntado que la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales es importante porque sirve para reconocer su papel y todo lo que hacen por la vida, la permanencia, el futuro de los pueblos.

También ha destacado su importancia por visibilizar que todavía existen grandes desigualdades por lo que ha puesto de manifiesto que hay que seguir luchando "por la igualdad real, por la igualdad de derechos y sobre todo también porque puedan partir de unas condiciones en las cuales puedan demostrar la valía que tienen".

Sobre la jornada, ha apuntado que pretende mostrar "una foto real" de hacia dónde se ha ido con las políticas que ha emprendido el Gobierno y hacia donde se debería ir según este conjunto de mujeres y desde una perspectiva multidisciplinar, "para tomar decisiones y hacerlo de manera conjunta".

ENTIDAD "PIONERA"

El alcalde ha puesto en valor a Afammer como entidad "pionera" en la defensa de la mujer del medio rural y de la igualdad de oportunidades. "Es miembro del Consejo Consultivo de la Organización de las Naciones Unidas y no conozco otra asociación en España que sea miembro de este consejo tan importante, y esto es por algo".

"Hoy creo que existe una auténtica oportunidad en los municipios para luchar contra la despoblación y hoy a lo largo de la jornada lo vamos a poder explorar en cada una de las mesas de debate gracias a contribuir a la igualdad de oportunidades en el mundo rural", ha indicado.

Así, tras destacar de la colaboración desde las administraciones con entidades como Afammer, Velázquez ha afirmado que la solución a la despoblación pasa por la actividad que lleva realizando Afammer tantos a en toda España y fuera de España.

LAS MISMAS OPORTUNIDADES

El presidente regional del PP ha comenzado reconociendo el trabajo de Afammer y de Carmen Quintanilla en una organización que lleva trabajando décadas para conseguir que una mujer tenga las mismas oportunidades independientemente de dónde haya nacido

"La igualdad no cabe solo en un día del calendario, en una pancarta o en un eslogan porque exige hechos y acciones, y por eso hay que afirmar que la igualdad debe implicaros a todos día a día, y de manera especial el mundo rural", ha indicado.

Bajo su punto de vista, la verdadera igualdad no consiste en decir a una mujer lo que tiene que hacer sino en que pueda hacer lo mismo que otra persona en las mismas condiciones. "No hay verdadera igualdad sin autonomía y sin oportunidades", ha añadido.

Para el presidente regional del PP defender el mundo rural exige tomar decisiones "y no solo discursos", y se demuestra "con la realidad de las decisiones que se toman en las mesas de lo consejos de Gobierno", ha apuntado.

"El futuro de Castilla-La Mancha y de España necesita más mujeres tomando decisiones, en los órganos de dirección, al frente de las explotaciones y que construyan desde los pueblos un lugar para vivir", ha concluido.

EL MEDIO Y LA MUJER RURAL

Finalmente, el presidente nacional del PP se ha mostrado "muy agradecido" de participar en esta jornada, lo que ha dicho que no es "un cumplido de cortesía" porque su historia personal tiene raíces en una pequeña aldea de la provincia de Ourense. "Por tanto sé muy bien lo que significa el medio rural y la mujer en el rural".

"Lo vi con mi abuela, viuda 50 años, ocho hijos, un ultramarino y sacó adelante a la familia Feijóo. Y lo vi también con mi madre, que ha sido y es la fortaleza de la familia cada vez que hemos tenido dificultades", ha afirmado.

Según ha asegurado, el medio rural es "el pilar básico" de la economía y de la sociedad, y "ha de ser el pilar básico de nuestra política". "Es lo justo y si la gente gente quiere seré el primer presidente nacido en el medio rural porque yo creo en una España donde nadie tenga que explicar de dónde viene para demostrar hasta dónde puede llegar", ha concluido.