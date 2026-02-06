Afammer celebrará en Ciudad Real un seminario europeo sobre la digitalización para fomentar empleo de mujeres rurales

La presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla - AFAMMER

CIUDAD REAL 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real se convertirá en la capital europea de la digitalización con la celebración del Seminario Europeo EZA, que Afammer celebrará los días 10 y 11 de febrero.

Bajo el lema 'La Digitalización: Una oportunidad para el empleo de las mujeres en las zonas rurales', tendrá lugar este encuentro, que se enmarca dentro de los Seminarios Internacionales de EZA, una plataforma europea formada por organizaciones, asociaciones de empresarios y trabajadores de toda Europa.

El Seminario está financiado por la Unión Europea y cuenta con la colaboración de diferentes entidades, entre ellas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; el Ayuntamiento de Ciudad Real y la Diputación de Ciudad Real.

El seminario será inaugurado el próximo martes, a las 10.00 horas por la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y Piergiorgio Sciacqua, Co-Presidente de EZA.

Por su parte, la clausura tendrá lugar el jueves 11 de febrero a las 12.15 con la participación del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real; David Broceño; Blanca Fernández, delegada provincial de la Junta en Ciudad Real; Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP y Francisco Núñez, presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha.

Serán dos jornadas de intenso debate conformadas por diversas ponencias y mesas redondas en las que se abordarán los retos y oportunidades del sistema digital europeo desde la perspectiva de distintas organizaciones comunitarias; la aplicación de la inteligencia artificial y a digitación en el ámbito educativo; el papel de la digitalización como motor de transformación en el medio rural o el uso de la IA de forma fiable y eficiente.

Contará con la participación de expertos nacionales como Rafael Rodríguez-Ponga, presidente de la Plataforma Internacional de Cooperación y Migración (PICM); María Luisa Pérez, subdirectora de Innovación y Sostenibilidad del Grupo Tragsa, Desarrollo Rural y Conservación del Medio Ambiente; Carlos Marín de la Rubia, presidente de Fecir; Luis Enrique Rodríguez, director de la Cámara de Comercio de Ciudad Real; Lara Romero, autora del libro Pensar la IA y profesora de digitalización y psicología en Escuela IDEO o Rocío Vera, fundadora de ganadería con base tecnológica en Ciudad Real y socia de Afammer, entre otros.

Asimismo, participarán representantes de organizaciones europeas como Giorgio D'Antoni, presidente de MCL en Italia; María Reina, vicepresidenta de EZA y secretaria ejecutiva de Fidestra en Portugal; Georgiana Toflea, del Instituto de Formación Económica y Social (IFES) de Rumanía; Joseph Thouvenel, vicepresidente de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos; Joao Paulo Branco, del Centro de Formación CFTL; Mara Erdelj, presidenta del sindicato de empleados de bancos y otras organizaciones financieras (RS BOFOS) en Serbia o Rosario Rallo, directora de la Organización regional para la Educación y Formación de los trabajadores en Italia (EFAL).

QUINTANILLA: "HAY QUE CONECTAR EL MUNDO RURAL AL FUTURO DIGITAL"

La presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, ha expresado durante la presentación del Seminario que "no podremos asegurar que la igualdad real de oportunidades llegue a cada rincón de nuestra sociedad, si no conectamos el mundo rural al futuro digital".

Ha subrayado que a pesar de que la brecha entre zonas urbanas y rurales se han reducido notablemente en los últimos años, --de 41 puntos en 2018 a 6 puntos en 2024, gracias a la inversión pública y los programas de conectividad--, "la brecha digital sigue siendo una realidad que afecta de forma desigual a los territorios y, especialmente, a las mujeres del medio rural".

Quintanilla ha advertido de que esta desigualdad se acentúa en los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde las mujeres presentan menores niveles de conocimiento y uso de las TIC, lo que limita su acceso al empleo, a los servicios públicos y a la administración digital. "Solo el 45% de las mujeres rurales cuenta con competencias digitales básicas, frente al 57% de los hombres rurales y el 66% de la media nacional", ha señalado.

Y ha puesto el foco en la escasa presencia femenina en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, uno de los mejor remunerados. "Apenas el 2,2 % de las mujeres ocupadas en el medio rural trabaja en sectores TIC, frente al 5,5% de los hombres, lo que demuestra que la brecha digital también alimenta la brecha salarial", ha explicado, advirtiendo de que los roles tradicionales de género y la falta de recursos digitales continúan generando situaciones de vulnerabilidad social y económica.