Afectada por inhalación de humo una mujer tras el incendio en la caldera de una cocina en Sonseca (Toledo)

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TOLEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 32 años ha resultado afectada por inhalación de humo este jueves tras el incendio en la caldera de la cocina de una vivienda situada en la calle Pradillo de Sonseca (Toledo).

El aviso del suceso se ha recibido a las 9.34 horas, tal y como han explicado a Europa Press fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Orgaz, que ya han dado por extinguido el fuego, Guardia Civil, Policía Local, una UVI, un médico de urgencias y una ambulancia convencional que se ha encargado del traslado de la mujer al Hospital General Universitario de Toledo.