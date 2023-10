Agentes Medioambientales lamentan que la Junta no modernice el cuerpo: "Sufrimos un gran deterioro y estamos estancados"

TOLEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha lamentado este martes una falta de propuestas por parte de la Junta para modernizar sus capacidades. "El cuerpo está estancado y sufriendo un gran deterioro", han indicado.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios, a las puertas de la Consejería de Desarrollo Sostenible, tras la reunión que han mantenido con el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, el portavoz de la Asociación, Alfredo Poveda.

"No hemos escuchado propuestas que nos hagan ser optimistas en el futuro", ha manifestado, para apuntar que la sensación que se tiene desde APAM-CLM es que esta va a ser una "nueva legislatura de continuísmo" porque el cuerpo de agentes medioambientales "está estancado".

En este sentido, ha sostenido que los agentes medioambientales están sufriendo "un gran deterioro" en la capacidad, la eficiencia y la productividad de sus funciones, ya que falta modernizar un cuerpo compuesto por aproximadamente 450 profesionales con unas condiciones jurídicas y atribuciones legales que están "en constante actualización" y que "deben potenciarse" para dar el servicio esperado.

DEMANDAS CONCRETAS

En concreto, le han trasladado a la Administración su preocupación por la "gran diferencia" de coordinación y de organización que hay en cada una de las cinco provincias de la región, cuando deberían funcionar de igual manera. "Vemos una grave descoordinación que no favorece para nada el servicio público que nos está encomendado".

Del mismo modo, han trasladado sus quejas ante cómo están redactadas las bases del procedimiento a través del cual se proveen los puestos de mando en el cuerpo porque, ha añadido, no se están valorando capacidades como los estudios universitarios o se han eliminado las habilidades en idiomas mientras, por otro lado, se "refuerza enormemente" la antigüedad.

También han trasladado al viceconsejero su preocupación sobre las operaciones que llevan a cabo los agentes medioambientales en la persecución de delitos y de presuntos actos ilícitos penales en el medio natural, porque "muchos" de los atestados y diligencias penales que presentan en las diferentes delegaciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible no están acabando en los órganos judiciales.

"Nos parece una situación muy grave porque se estarían bloqueando las competencias en materia policial y judicial, y la investigación de delitos no está llegando a los órganos judiciales como debería", ha aclarado.

Finalmente, preguntado por la nueva Ley de Bienestar Animal de Castilla-La Mancha que atribuye competencias al cuerpo de agentes medioambientales, el portavoz de APAM-CLM ha indicado que una de sus reclamaciones es que en el reglamento del cuerpo aparezcan esas competencias.

"Mientras en nuestro reglamento no aparezcan, no se nos atribuyen competencias en bienestar animal y no podremos actuar en el ámbito de esa ley", ha dicho, para concluir que "el problema" es que la ley sí que les está atribuyendo competencias pero no así su reglamento.