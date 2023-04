Agilizar trámites para que todo funcione y darle una limpieza de cara a la ciudad, prioridades de Cuenca nos Une

Gómez Cavero insiste en repetir su fórmula de pactos: apoyar en Cuenca al partido que gobierne la Junta



CUENCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Cuenca nos Une a la Alcaldía de la ciudad, Isidoro Gómez Cavero, ha avanzado que dos de las actuaciones fundamentales que llevará a cabo su formación, en caso de lograr la victoria en las elecciones municipales del mes de mayo, serán las de acometer una limpieza de cara de la ciudad y agilizar los trámites "para que todas las cosas puedan salir" tanto en lo que se refiere a proyectos "gordos" como a pequeños.

"Considero a mi ciudad como mi casa, ¿qué haría yo en mi casa?, primero habrá que limpiarla un poco, que la tenemos un poco sucieta" y acometer temas de imagen de la ciudad que son importantes, explica Gómez Cavero en una entrevista con Europa Press.

En segundo lugar, ve prioritario "agilizar todos los trámites para todo", ya que "si no hacemos eso, esta ciudad no tiene futuro en ese aspecto porque nos pueden traer el dinero, como hemos intentado conseguir en la legislatura anterior, pero si los conquenses no somos capaces de sacar esos proyectos porque los trámites y los protocolos que existen son tan abusivos, al final no se logran las cosas, dejamos las cosas a medias".

No obstante, el candidato reconoce que el programa electoral, aunque lo tendrán, le da "igual", porque "luego no se cumple ninguno". "Lo que quiero es obtener todo lo que podamos para nuestra ciudad, ser inteligentes para, según las circunstancias que salgan, aprovechar el tirón que tengamos nosotros para que se puedan traer cosas aquí", admite, recordando que Cuenca nos Une es una agrupación local, de Cuenca nada más, que tiene que aprovechar "todo lo de fuera" y juntarse con quien pueda traer cosas.

Sobre alianza con el equipo de Gobierno actual los primeros años de legislatura, Isidoro Gómez Cavero, no lo ve como un fracaso sino como una etapa en la que se han cumplido los objetivos que se marcaron desde Cuenca nos Une, y cita el hospital, que ya está "casi construido"; el acceso al Casco Antiguo, que su formación defendió en forma de escaleras "por evitar protestas--; el Palacio de Congresos, donde está "todo hablado" porque él mismo ha participado con una cadena de hoteles para hacerlo y, la parte "más importante", que es la autovía, tras dejarla cerrada en su tramo antiguo e iniciar los trámites para que llegue.

Preguntado por si su salida del Gobierno les pasará factura en estos comicios, el candidato de Cuenca nos Une recuerda que él se presenta para ganar y que no vive de la política. "Soy médico, no tenemos intereses de ningún partido ni obligaciones de ningún partido y vamos a luchar por Cuenca. Puedo poner un programa enorme y no cumplir nada, que es lo que hace todo el mundo", pero "voy a hacer lo que pueda, es lo que prometo", subraya.

Aunque subraya que él cumplió "con todo" lo que llevaba previsto antes de salirse del equipo de Gobierno, sí se ha dado cuenta "que es un error el no participar" ya que, estando fuera, "ya pintas menos". Es por ello, que, si se dan las circunstancias tras las elecciones, "tenemos que estar". "Si tenemos la capacidad de participar, estaremos allí".

"La gente que me conoce en Cuenca sabe que cumplo en esas cosas", defiende el candidato, que recalca que él ha venido aquí "para gestionar y ayudar a Cuenca a que crezca, y nada más". "En la vida, los objetivos que me he marcado donde me presento siempre son ganar, así que nuestro objetivo es ganar; luego las expectativas serán las que nos digan los ciudadanos, pero el objetivo inicial es ganar y hacer las cosas para mejorar nuestra ciudad".

DEJARSE EL "POLITIQUEO"

Cuenca nos Une, como explica su cabeza de lista, valora como positivo el hecho de no tener "ninguna carga política" detrás ni "ningún partido político que nos obligue a ciertas cosas". "Cuenca para mí es mi casa, he invertido toda mi vida aquí, y creo que lo importante es dejarse de politiqueo y aprovecharse de todas las circunstancias que nos puedan llegar".

De ahí que, a la hora de hablar de posibles pactos postelectorales, se limite a apuntar que serán "con quien tiene el dinero". "Apoyaremos a quien tiene los cuartos, quien gane la Junta". "Quien gane la Junta tendrá que pactar con nosotros esos proyectos" y que el Ayuntamiento, cuando llegue el dinero, los pueda sacar adelante, asume, añadiendo que él no es "culpable de que ganen rojos o azules".

A su juicio, es necesario "aprovechar" el tirón de quien llegue al Gobierno autonómico para obligar a ese gobierno "a traernos cosas". "Luego dependerá de los conquenses el tramitar ese dinero que nos tienen que dar, que es donde fallamos", declara, convencido de que ese es uno de los objetivos de legislatura: "que esa culpa nos la quitemos de en medio y empezar a sacar proyectos cuanto antes".