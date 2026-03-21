Agua.- C-LM al Scrats: "Estamos quemados de ver cómo sistemáticamente no se cumplen las sentencias judiciales"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, y el presidente regional, Emiliano García-Page, inauguran obras de transformación de regadíos. - JCCM

ALBACETE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha contestado este sábado al presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, que en esta región están "quemados de ver cómo sistemáticamente no se cumplen las sentencias judiciales" relativas al trasvase.

A preguntas de los medios con motivo de la inauguración de las obras de transformación de regadíos SAT de los regantes de Nava de Arriba (Albacete), por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, Lizán ha señalado que los regantes "yerran" al calificar a García-Page como "iluminado" tras proponer conectar la región con las desalinizadoras levantinas.

"Lo que estamos es quemados" de que no se cumplan las sentencias, en este caso de altos tribunales de España, "que han dicho claramente cómo se tiene que regular el agua en cada una de esas zonas y sobre todo que también tendremos algún derecho evidentemente en el uso del agua", ha comentado el consejero castellanomanchego, que ha considerado que esas afirmaciones del Scrats "no son nada afortunadas".